Форель получила одинаковую ставку НДС

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает льготы по налогу на добавленную стоимость для аквакультуры. От НДС освободили продажу племенной продукции, для реализации живой морской и пресноводной форели теперь будет одинаковая ставка.

Официально опубликован федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 308 «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Как сообщает корреспондент Fishnews, от НДС освобождается реализация (передача для собственных нужд) на территории России племенных рыб, эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб. Такая преференция уже предусмотрена для животноводства, теперь ее распространили и на аквакультуру.

Новый закон уравнивает ставку налога на добавленную стоимость при реализации живой форели: теперь и для морской, и для пресноводной формы ставка будет 10%, тогда как сейчас для морской форели она составляет 10%, а для пресноводной 20%. Такое решение должно помочь форелеводческим хозяйствам.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2022 г.

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