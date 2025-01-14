Уловы Казахстана в Северном Арале выросли до 8 тыс. тонн

Республика Казахстан возрождает северную часть Аральского моря. К настоящему времени соленость воды здесь снизилась в четыре раза, а ежегодный вылов рыбы вырос до 8 тыс. тонн.

По итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море увеличился на 42% и достиг 27 млрд кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию пресс-службы президента республики.

«Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках, предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ. Проект по восстановлению Арала направлен, прежде всего, на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния жителей», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.

К концу ХХ в. из-за нерационального использования водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи Аральское море оказалось под угрозой полного высыхания. Оно распалось на Северный (Малый) Арал и Южный (Большой) Арал. С 1990-х гг. власти Казахстана прилагали усилия по восстановлению и опреснению Северного Арала. В том числе была построена дамба, отгораживающая Северный Арал от остальной части моря, а также приняты меры по более рациональному использованию ресурсов основных питающих рек.

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