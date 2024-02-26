Казахстан рассчитывает на развитие собственной аквакультуры

В парламенте Республики Казахстан обсуждают меры поддержки рыбохозяйственного комплекса. Среди них субсидирование различных издержек, льготное кредитование инвесторов, актуализация цен на компоненты для выращивания рыбы, строительство завода по производству кормов.

Круглый стол состоялся в Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана в рамках работы над законопроектом «Об аквакультуре». Глава комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин отметил, что пока рыбное хозяйство в стране существенно не развивается. По его информации, есть проблемы с устойчивым использованием водоемов, распределением лимитов водопользования, борьбой с браконьерством и массовым забоем рыбы в зимние месяцы. Тормозят отрасль несвоевременное получение рыбхозами субсидий, отсутствие научной поддержки, нехватка квалифицированного персонала, зависимость от импорта всего племенного материала и прочее, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По словам председателя комитета рыбного хозяйства Минсельхоза РК Наримана Жунусова, начата работа по развитию отрасли.

«На сегодня предусмотрено субсидирование ряда направлений рыбоводства. Это капитальные вложения, приобретение техники и оборудования, а также возмещение затрат на основные компоненты для выращивания рыбы, а именно приобретение кормов, мальков и лекарственных препаратов. В 2023 году на эти цели были предусмотрены 4,1 млрд тенге [около 840 млн рублей — прим. ред.], что в четыре раза больше, чем годом ранее. На текущий год — порядка 4 млрд тенге [около 820 млн рублей — прим. ред.]», — проинформировал Нариман Жунусов.

По его словам, ведется работа по переводу субсидирования аквакультуры в Единую государственную информационную систему. Это позволит сделать бесплатным ее пользование для получателей субсидий и исключить излишние издержки бизнеса, отметил чиновник. Также вносятся изменения в правила Минсельхоза в части получения инициаторами инвестпроектов доступа к льготному кредитованию и в действующие правила субсидирования в части актуализации цен на основные компоненты для выращивания рыбы.

Руководитель рабочей группы Сергей Пономарев перечислил задачи, требующие решения. Прежде всего, это обеспечение качественными кормами. По словам депутата, производимые в Казахстане корма ориентированы на карповые виды рыб. Для выращивания форели и осетровых необходимо закупать высококачественные корма иностранного производства. В 2023 г. их импортировали 3 тыс. тонн.

Сергей Пономарев сообщил также, что парламент рекомендовал правительству принять меры по привлечению инвесторов, в том числе иностранных, для строительства предприятий по производству высококачественных кормов. «Пока ничего не сделано, но ведутся переговоры с представителями датской и польской компаний. Важным условием при строительстве завода в Казахстане является объем потребности в кормах не ниже 10 тыс. тонн в год, тогда как потребность в кормах сегодня всего 3 тыс. тонн», — рассказал глава рабочей группы.

Другая проблема, которую озвучил депутат, — нехватка квалифицированных кадров. В Казахстане имеется пять вузов, которые готовят специалистов в сфере рыбного хозяйства. Из 120 образовательных грантов освоено лишь 20. Основная причина — низкая заработная плата в отрасли. В 2022 г. в среднем она составляла 190 тыс. тенге (около 39 тыс. рублей), отметил Сергей Пономарев.

По его мнению, рыбная отрасль имеет большой потенциал для развития, и перед республикой стоит задача к 2030 г. довести экспорт рыбы до 300 тыс. тонн.

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