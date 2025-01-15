Южная Корея поделилась планами по развитию рыбного хозяйства

Министр морских дел и рыболовства Республики Корея Кан Дохён рассказал о ключевых направлениях по развитию отрасли. В том числе планируется увеличить специальный кризисный фонд до 2 трлн вон (1,4 млрд долларов) для противодействия протекционистской политике администрации нового президента США.

По информации южнокорейской прессы, министерство собирается диверсифицировать морскую транспортную сеть в Центральной и Южной Америке, а также в регионе Атлантики и Индии, чтобы предотвратить возможные перебои в цепочках поставок. Кроме того, средства будут вложены в развитие морского туризма и стимулирование экспорта рыбы и морепродуктов.

На совещании Кан Дохён обозначил пять ключевых направлений работы министерства в 2025 г. Это развитие морской логистической сети, поддержка домохозяйств и работников рыболовной отрасли, развитие рыболовных деревень и прибрежных сообществ, создание безопасной и чистой морской окружающей среды, обеспечение лидерства в области морских дел.

Правительство Южной Кореи планирует вложить значительные средства в портовую инфраструктуру. Так, в текущем году должно быть завершено строительство нового порта Чинхэ в Пусане. Это позволит в два раза увеличить пропускную способность порта к 2045 г. и сделать его самым крупным в мире.

Кроме того, власти видят возможности в развитии портовой инфраструктуры с помощью цифровизации и создания экологичных судов. Технологии хотят протестировать в новом порту Кванъян, начало строительства которого запланировано на июль. А число экологичных судов в южнокорейском флоте рассчитывают увеличить с нынешних 7,8% до 10%, одновременно развивая технологии безэкипажного автономного мореплавания.

В первой половине года министерство выделит средства для субсидирования скидок на рыбу и морепродукты, чтобы стабилизировать цены на рынке. Планируется обеспечить работу 56 торговых площадок, а также усилить мониторинг за отдельными видами товаров.

Также в этом году начнется модернизация пусанского рыбного рынка — крупнейшего в стране. А в Кунсане (провинция Южная Чолла) и Йондоке (провинция Северная Кёнсан) будут созданы умные перерабатывающие комплексы, которые объединят мелкие рыбозаводы.

Для обеспечения стабильности поставок рыбной продукции в условиях изменения климата уже с этого года планируется расширить систему допустимого улова на 60% промысловых видов прибрежного рыболовства, а количество рыболовных судов сокращать на 425 единиц в год. Кроме того, будет пересмотрена система лицензий для аквакультуры. А зоны, где чаще всего наблюдается ущерб от повышения температуры, будут обозначены как акватории для восстановления в связи с изменением климата. Рыбоводные хозяйства оттуда будет предложено перенести.

Что касается экспорта рыбы и морепродуктов, то министерство приготовило 10 млрд вон (684,4 тыс. долларов) для 100 компаний. Эти деньги направят на стимулирование продажи южнокорейской продукции за рубежом, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Америке. В этом году планируется достичь следующих показателей экспорта: 1 млрд долларов для морской капусты ким, 600 млн долларов для тунца и по 100 млн долларов для устриц и моллюска морское ушко.

Также дополнительные средства будут вложены в развитие морских деревень, модернизацию их портовой инфраструктуры и создания там новых рабочих мест для молодежи. В частности, министерство выступило с инициативой передачи в аренду молодежи 25 рыболовных судов и 20 акваферм. Кроме того, будут построены центры на островах по оказанию дистанционного медицинского обслуживания и создано приложение по продаже билетов на суда прибрежного сообщения.

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