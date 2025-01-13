Норвегия побила собственный рекорд по рыбному экспорту

Зарубежные поставки норвежской продукции из водных биоресурсов за прошедший год достигли 2,8 млн тонн. А выручка составила рекордные 175,4 млрд крон (около 15,4 млрд долларов).

Таким образом, по стоимости экспортных ВБР королевство на 2% превзошло рекордную планку 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Норвежского совета по морепродуктам (Norwegian Seafood Council, NSC).

По словам гендиректора совета Кристиана Крамера (Christian Chramer), высоких показателей отрасль добилась, несмотря на ряд трудностей в ушедшем году. В частности, была сокращена квота на промысел трески, возникли проблемы с производством лосося, продолжились геополитические и экономические потрясения на мировом рынке.

При этом выручка от поставок лосося за рубеж в 2024 г. достигла 122,9 млрд крон (10,8 млрд долларов). Это составило 70% общей стоимости экспорта норвежской продукции из водных биоресурсов.

В целом в 2024 г. королевство поставляло свыше 60 видов продукции рыбной отрасли в более чем 150 стран. Крупнейшими рынками стали Польша, Дания и США. Самый сильный прирост наблюдался на рынке Китая — 10% к результату 2023 г., в итоге показатель по КНР достиг 887 млн крон (78 млн долларов).

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