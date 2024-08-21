Рыбоводам Южной Кореи навредила небывалая жара

Аномально высокая температура воды привела к массовым заморам на аквафермах в четырех южных муниципалитетах Республики Корея. Пострадали 102 хозяйства.

Как рассказали в администрации провинции Южная Кёнсан, падеж рыбы зафиксирован в муниципалитетах Тхонъён, Кочже, Косон и Намхэ. Они расположены вдоль южного побережья Корейского полуострова и известны многочисленными морскими рыбоводными хозяйствами.

По предварительным оценкам, к 20 августа погибло 2,8 млн рыб, отмечает южнокорейская пресса. При этом, по мнению аквафермеров, ущерб может вырасти, так как не вся мертвая рыба всплыла и была подсчитана.

Заморам подверглись семь выращиваемых видов: корейский морской окунь (Sebastes schlegelii), японский красный морской окунь (Sebastes inermis), лобан (Mugil cephalus), спинорог (Thamnaconus modestus), японская скумбрия (Scomber japonicus), звездчатая камбала (Platichthys stellatus) и ложный палтус (Paralichthys olivaceus), сообщает корреспондент Fishnews.

Информация о падеже рыбы стала появляться примерно с середины августа, после того как температура воды в Корейском проливе подскочила до 29 градусов. Сейчас она продолжает держаться на уровне 28-29°C.

В администрации Южной Кёнсан обсуждают варианты утилизации мертвой рыбы и снижения потерь бизнеса. В прошлом году из-за потепления в провинции погибло 14,7 млн рыб, ущерб составил 20,7 млрд вон (15,5 млн долларов).

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