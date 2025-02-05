Ученые оценят риски для людей от разлива мазута

Роспотребнадзор инициировал научно-исследовательскую работу, чтобы оценить риски для здоровья населения из-за аварийного разлива нефтепродуктов в Черном море.

Работа будет вестись в формате научного консорциума. Это объединение представителей нескольких ведущих научных организаций, исследовательских институтов нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН и университетов — таких как Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, а также Уфимский государственный нефтяной технический университет. Возглавит консорциум Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, специалистам предстоит определять химический состав загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, изучать и прогнозировать трансформацию компонентов мазута в морской воде и прибрежном песке, оценивать безопасность морской воды и почвы в рекреационных зонах. А также составить перечень веществ, выделяющихся в атмосферный воздух из находящегося в песчаном грунте мазута при изменении климатических условий.

Также одной из целей исследования является обоснование перечней маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах черноморского побережья.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный лабораторный контроль в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым.

В том числе ведется контроль за безопасностью продукции из рыбы, выловленной в Черном море. Проведено около более 1 тыс. исследований, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено.

Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также: На борьбу с мазутом призывают инновации

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews