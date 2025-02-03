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Вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО встретился с учеными и оценил разработки по ликвидации последствий ЧС в акватории Черного моря. Фото пресс-службы правительства РФ

На борьбу с мазутом призывают инновации

Для ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море специалисты предложили разнообразные технические решения. Также подготовлены рекомендации для волонтеров, чтобы они смогли избежать рисков для здоровья при уборке мазута.

Наука предлагает

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел в Анапе встречу с учеными и оценил инновационные разработки и технологические решения по ликвидации последствий ЧС с разливом нефтепродуктов в Черном море.

«Сейчас перед нами стоит задача определить четкие шаги для апробации разработок и масштабировать их в реальных условиях», — отметил вице-премьер.

На опытном полигоне Тюменский индустриальный университет продемонстрировал технологию очистки акватории с использованием магниточувствительных материалов, вносимых мобильным способом, включая беспилотные летательные аппараты. Применяются как готовые порошки, так и промышленные отходы, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Институт проблем управления РАН представил автономного робота для мониторинга поверхности, под водой и в воздухе.

«Сибур» и химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова показали образцы полиуретановых пен и волокон для улучшения сбора мазута с использованием полимерных сетей и сорбционных материалов.

Кубанский государственный университет и МГТУ имени Н.Э.Баумана представили результаты исследований по применению биопрепаратов и бактерий для разложения мазута в почве. Томский государственный университет представил технологию «Аэрощуп», основанную на принципе флотации. Пузырьки воздуха отделяют загрязнители на дне водоема, поднимая их на поверхность для дальнейшего сбора. Планируется адаптация технологии для морских условий с использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) для работы на глубинах до 100 м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на региональном уровне создана рабочая группа, в которую вошли ведущие научно-исследовательские центры региона, Москвы и Севастополя. Всего — около 40 ученых, представителей производственно-научных предприятий и ассоциаций. Эксперты уже рассмотрели 84 предложения по очистке загрязненного песка и утилизации нефтепродуктов.

«Среди уже опробованных решений — разработка ученого Сколтеха Владимира Каляева, который одним из первых прибыл в край, — в Анапе абсорбирующей тканью уже накрыли более 10 км защитных валов из песка. В хуторе Воскресенском на площадке временного накопления замазученного песка работает промышленная установка «Грохот», на пляжах используются механизированные сеялки. Нам необходимо в кратчайшие сроки найти технологию, которая позволит максимально эффективно очистить грунт на пляжной территории», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Волонтеров призывают соблюдать правила

Также Дмитрий Чернышенко на берегу Анапы пообщался с представителями объединенного волонтерского штаба #МыВместе, очищающими черноморское побережье от мазута.

Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев предложил правительству России регламентировать работу волонтеров и выпустить поручение с указанием обязательной регистрации на платформе «Добро.РФ» и через региональные штабы #МыВместе для всех волонтеров, отправляющихся в зону ЧС, чтобы избежать рисков для здоровья.

Вице-премьер поддержал инициативу распространить рекомендации по мерам безопасности волонтерской работы. Он выразил благодарность всем добровольцам за их самоотверженный труд, вовлеченность и неравнодушие.

«Начиная самостоятельную работу по очистке от нефтепродуктов, люди рискуют здоровьем и нарушают требования безопасности. Поэтому мы призываем всех, кто решил отправиться на помощь по ликвидации нефтяных загрязнений, следовать инструкциям и методическим рекомендациям. Присоединяться к работе штаба #МыВместе важно через ресурсные центры добровольчества в регионе отправления», — обратил внимание руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Методические рекомендации опубликованы на сайте Росприроднадзора. Там содержится информация о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, обеспечении волонтеров средствами индивидуальной защиты и инвентарем, а также организации санитарно-бытового обеспечения, питания и медицинской помощи для участников волонтерских акций.

«Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль, используя лабораторные мощности в Анапе и Ялте. К настоящему моменту проведено 866 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Fishnews

  • Вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО встретился с учеными и оценил разработки по ликвидации последствий ЧС в акватории Черного моря. Фото пресс-службы правительства РФ
  • Волонтеры очищают черноморское побережье от мазута. Фото пресс-службы правительства РФ
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