Росрыболовство следит за ситуацией в Керченском проливе

Федеральное агентство по рыболовству ведет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе, где потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами.

У берегов Крыма 15 декабря из-за сильного шторма потерпели бедствие танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с нефтепродуктами. По данным регионального МЧС, с «Волгонефть-212» были эвакуированы все 13 человек, но один из них погиб. «Волгонефть-239» село на мель в районе порта Тамань, 14 членов экипажа находятся на судне, эвакуация была приостановлена из-за непогоды.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению ведомства и Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии проанализировать ситуацию.

«Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам», — сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Президент Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. Она займется ликвидацией последствий ЧП.

Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства, отметили в ведомстве.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

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