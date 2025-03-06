Вице-премьер рассказал президенту о работе антикризисной подкомиссии в «рыбном» направлении

Вице-премьер Александр Новак на совещании у президента доложил о работе правительственной подкомиссии по повышению устойчивости отдельных отраслей экономики. Прорабатываются механизмы поддержки рыбопромышленных компаний, сообщил зампред.

Правительство возобновило работу подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики — она действует в рамках соответствующей правительственной комиссии. О проводимой работе вице-премьер Александр Новак рассказал на совещании президента с членами кабмина, передает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Зампред правительства сообщил, что в сфере внимание находятся в том числе механизмы поддержки компаний рыбной отрасли. «Здесь совместно работаем также с Министерством сельского хозяйства, с Дмитрием Николаевичем Патрушевым и держим, скажем так, руку на пульсе», — сказал Александр Новак.

В ближайших планах, по словам вице-премьера, — посмотреть ситуацию в строительстве рыбопромысловых судов.

Зампред подчеркнул, что принятые комиссией решения стоят на особом контроле. «О результатах работ подкомиссии регулярно информируем председателя правительства», — отметил Александр Новак.

В феврале пресс-служба кабмина сообщала, что вице-премьер поручил Минэкономразвития, Минфину и Банку России проработать предложенные бизнесом и профильными ведомствами меры поддержки для сельскохозяйственной и рыбопромышленной отраслей.

Читайте также: Сенаторы продолжат присматривать за обновлением флота

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews