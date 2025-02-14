Вице-премьер дал поручение по мерам поддержки рыбного бизнеса

Вопросы рыбной промышленности рассмотрела правительственная подкомиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. По итогам вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки.

В заседании подкомиссии участвовали глава Минсельхоза Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, президент РСПП Александр Шохин, руководители и представители федеральных ведомств, депутаты Госдумы и сенаторы, представители ЦБ, госкорпорации «ВЭБ.РФ», отраслевых объединений, компаний сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Участники обсудили в том числе уровень закредитованности предприятий АПК и рыбопромышленной отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

«Представители рыбопромышленного бизнеса сообщили о росте стоимости промысла, а также об удорожании строительства и обслуживания судов для перевозки рыбной продукции. Они выступили с инициативой согласовать в качестве мер поддержки продление льготных налоговых режимов ведения предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и в Арктике с 5 до 10 лет по каждому этапу. Также участники обсудили предоставление рыбопромышленным предприятиям доступа к льготному кредитованию, субсидиям, инструментам реструктуризации задолженности, в том числе через публичное размещение акций и облигаций», — говорится в сообщении.

Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину и Банку России проработать предложенные бизнесом и профильными ведомствами меры поддержки для сельскохозяйственной и рыбопромышленной отраслей. В том числе речь идет о предоставлении участникам рыбной отрасли доступа к инструментам получения льготного кредитования и реструктуризации задолженности.

Читайте также: Ассоциации рыбной отрасли попросили продлить льготы свободного порта

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews