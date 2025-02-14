Сенаторы продолжат присматривать за обновлением флота

Совет Федерации продолжит парламентский контроль за строительством флота в рамках механизма квот под инвестиции, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

О ходе строительства рыболовных судов под инвестквоты на пленарном заседании Совета Федерации 12 февраля доложил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. «На 1 января 2025 года построено и передано заказчикам 38 судов — 22 рыбопромысловых и 16 краболовов. Причем за прошлый год построено рекордное количество — 17 судов», — отчитался сенатор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего в рамках первого этапа инвестквот российские судостроительные заводы должны были сдать более сотни рыболовных и краболовных судов, пока этот план выполнен только на треть. По информации профильного комитета, сейчас на 18 верфях в разной стадии готовности находится 51 судно, в том числе 30 рыбопромысловых и 21 краболов.

За весь период действия программы инвестквот также построено 25 рыбоперерабатывающих заводов на Камчатке, на Сахалине, в Приморье, в Мурманской и Архангельской областях и в Карелии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила ход строительства. «На самом деле есть чем гордиться. 38 современных рыбоперерабатывающих судов — это хороший результат в тех непростых условиях, в которых мы живем», — заявила спикер верхней палаты парламента.

Она отметила важность этой темы для многих рыбацких регионов и поручила комитету продолжить взаимодействие с министерствами и ведомствами в рамках парламентского контроля.

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