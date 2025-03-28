Сивучи Камчатки продолжают страдать от морского мусора и людей

Сотрудники КамчатНИРО наблюдают за сивучами на лежбищах в черте Петропавловска-Камчатского. Ученые зафиксировали несколько особей, пострадавших от морского мусора.

Учет и фотографирование сивучей ведутся в прибрежной полосе Авачинской губы на всех трех лежбищах: на мысе Чавыча (мыс Сероглазка), в бухтах Моховая и Петропавловский ковш. Специалисты собирают информацию о численности и половозрастном составе зверей.

В январе-феврале численность наблюдаемых сивучей достигала 140 особей. Сейчас в городской акватории можно увидеть около 80 животных, отмечают ученые.

В этом году на мысе Чавыча были зафиксированы четыре сивуча с «сетными ошейниками». Также встречались животные с глубокими ранами на шеях и спинах, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По словам руководителя лаборатории морских млекопитающих КамчатНИРО Сергея Корнева, уход сивучей с городских лежбищ в этом году прогнозируется на одну-две недели раньше обычного. Предполагается, что животные останутся в акватории Петропавловска-Камчатского до середины апреля.

Специалисты также напомнили о правилах посещения лежбищ и других мест скопления морских млекопитающих. Туристы часто подходят или подплывают слишком близко к животным, пытаются их покормить, запускают дроны. Из-за этого сивучи паникуют и массово сходят в воду, начинается давка, которая может привести к травмированию и даже гибели зверей.

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