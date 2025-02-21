Ямальских моржей продолжат исследовать

В Ямало-Ненецком автономном округе в этом году состоятся две экспедиции в заказник «Тиутей-Яхинский». Ученые соберут сведения об атлантических моржах на уникальном лежбище.

Первый выезд на лежбище моржей, расположенное в районе мыса Тиутей-Сале, состоится в июле. До появления животных здесь установят фотоловушки, которые позволят точно зафиксировать время начала формирования лежбища и отследить его динамику.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, вторая экспедиция пройдет в первой половине осени, когда традиционно моржи начинают собираться на лежбище.

Ученые проведут ежегодный подсчет животных с помощью беспилотных летательных аппаратов и спутниковой телеметрии. Также будут взяты образцы биопсии для генетических исследований.

Кроме того, в рамках экспедиции запланировано изучение живых организмов, населяющих морское дно — моллюсков, иглокожих и других, которые являются пищей для моржа.

Уникальное лежбище атлантических моржей было открыто в октябре 2019 г. Исследования проводятся сотрудниками Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». В 2023 г. для сохранения лежбища была создана новая особо охраняемая территория — заказник «Тиутей-Яхинский».

За пять лет работы ученые зарегистрировали более 4 тыс. особей, единовременно отдыхающих в районе мыса Тиутей-Сале. Это делает ямальское лежбище самым крупным во всем ареале обитания атлантического моржа, подчеркнули в правительстве региона.

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