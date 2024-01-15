Соседство с людьми не идет на пользу сивучам

Сокращение численности сивучей происходит по разным причинам, однако большинство из них ученые связывают с деятельностью человека. В перечень угроз попала и подкормка диких животных.

Подробно об этих проблемах и путях их решения рассказали специалисты Кроноцкого заповедника.

С начала 1970-хх гг. сивучи начали зимовать в Авачинской бухте, устраивая сезонные залежи с сентября по апрель. Как сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника, животные появились в черте Петропавловска-Камчатского из-за развития рыбного промысла.

В море и люди, и сивучи использовали одни и те же плотные скопления рыб и головоногих моллюсков. Нередко животные гибли в сетях. Кроме того, тюлени начали ассоциировать суда с кормовыми ресурсами и следовать за ними в порт. Там они нашли новый источник пропитания — часть улова падала в воду при перегрузе.

Хотя современные технологии позволяют сократить потери рыбопродукции при перегрузе, люди все же продолжают влиять на естественное пищевое поведение сивучей. Эксперты уверены, что, подкармливая животных из добрых побуждений, человек практически обрекает их на гибель. Лишь в редчайших случаях это может спасти раненого тюленя, не способного добывать корм самостоятельно.

По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника Евгении Волковой, подкормленный сивуч теряет охотничьи навыки и во время продолжительных миграций к местам размножения уже не может эффективно добывать еду в дикой природе. При этом в Авачинскую бухту животные приплывают из самых разных мест, включая острова в Сахалинской и Магаданской области, а также Аляску.

Традиционными местами сезонной залежки сивучей в Авачинской губе были пирс в бухте Моховая, мысы Чавыча и Сигнальный. После появления смотровой площадки на Моховой зрители начали кормить тюленей нетипичной для них пищей — замороженной рыбой и другими продуктами, а также кидать в животных палки и даже петарды. Поэтому пришлось закрыть единственное место в Петропавловске-Камчатском, где можно было наблюдать за сивучами.

Несколько лет назад животные облюбовали участок берега на территории рыбного порта в центре города. Но и там, несмотря на правила и запреты, тюленей подкармливают рыбой. Сегодня у берегов Камчатки из трех репродуктивных лежбищ сохранилось только одно — Камень Козлова в акватории Кроноцкого заповедника. Ежегодно там рождается до ста щенков.

Специалисты призывают людей перестать подкармливать диких животных, чтобы дать им шанс на выживание в природе.

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