Российские рыбаки оставили позади отметку в 1,5 млн тонн

С начала года отечественный флот освоил около 1,52 млн тонн водных биоресурсов. Свыше 1,26 млн тонн рыбы и морепродуктов приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 998,4 тыс. тонн, трески — 40,7 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 163,2 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Северный бассейн принес рыбакам 95 тыс. тонн. Там поймали 62,6 тыс. тонн трески и 18 тыс. тонн пикши (+0,5 тыс. тонн к уровню 2024 г.).

В Западном бассейне наловили 28,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Шпрота (кильки) добыли 18,7 тыс. тонн (+1 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 9,1 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн).

Уловы Азово-Черноморского бассейна составили 14,2 тыс. тонн, уровень 2024 г. превышен на 32,3%. Хамсы поймали 12,5 тыс. тонн (+3,3 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне освоили 25,2 тыс. тонн ВБР. Кильки выловили 21,1 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 2,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 85,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 33,4 тыс. тонн, или 64,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Читайте также: Особые условия по отчетности предлагают распространить на рыбаков Каспия

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews