Особые условия по отчетности предлагают распространить на рыбаков Каспия

В 2024 г. для предприятий, работающих в Азовском и Черном морях, предусмотрели период, когда можно продолжать вести рыболовный журнал в бумажном формате. Росрыболовство предлагает продлить действие отсрочки и распространить ее на Каспий.

О предложении по поддержке рыбаков, работающих в Азово-Черноморском бассейне и Каспийском море, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

С 2023 г. рыболовный журнал необходимо вести в электронном виде. При этом законодательно закреплено исключение для рыбаков Азово-Черноморского бассейна — им предоставляется возможность вести рыболовный журнал в бумажном виде до 1 января 2026 г., напомнил о принятых в прошлом году изменениях глава федерального агентства.

С учетом объективных ограничений из-за отсутствия связи в Азово-Черноморском регионе, а сейчас и на Каспии, целесообразно продлить действие этой нормы и распространить ее на Каспийский регион, сказал Илья Шестаков.

Обращение по этому вопросу Росрыболовство направило в Госдуму. Глава ведомства на коллегии попросил председателя профильного комитета ГД Владимира Кашина поддержать предложения.

«Это позволит рыбакам не искать районы, где есть связь, а сосредоточиться на промысле», — подчеркнул Илья Шестаков.

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