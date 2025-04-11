Евросоюз подготовил новые меры по борьбе с переловами

Комитет по рыболовству Европарламента единогласно поддержал ужесточение правил в отношении не входящих в ЕС стран, которые допускают несбалансированный и незаконный вылов. Новые меры предполагают возможность санкций, включая ограничение импорта.

Ужесточение правил призвано укрепить правовую базу рыболовной политики Евросоюза и усилить защиту европейских водных биоресурсов.

По информации зарубежных СМИ, предлагаемые поправки к Регламенту (ЕС) № 1026/2012 уточняют, при каких условиях третья страна может быть признана «не сотрудничающей» в деле сохранения рыбных запасов.

К числу нарушений хотят отнести одностороннее установление квот, отказ от участия в региональных рыболовных организациях, игнорирование двусторонних или многосторонних соглашений. А также дискриминацию в отношении судов Евросоюза при одновременной поддержке собственного флота, приводящей к перелову.

Новые правила предполагают возможность введения санкций, в том числе запрета на импорт определенных видов рыбной продукции с территории стран-нарушителей.

Подобные меры уже применялись ранее: в 2013 г. ЕС запретил импорт сельди и скумбрии с Фарерских островов, нарушивших соглашение о распределении квот. Ограничения сняли в 2014 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки описывают обязательные этапы взаимодействия с государством-нарушителем до и после введения санкций. Еврокомиссия должна будет показать, что пыталась достичь сотрудничества, и документально подтвердить нарушения.

Несмотря на жесткость позиции, на практике санкции вводят редко, отмечает иностранная пресса. Предложение парламента еще должно пройти межинституциональные переговоры и его эффект в значительной степени будет зависеть от того, насколько решительно Еврокомиссия будет применять новые правила на практике.

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