«Рыбная» политика Норвегии вызывает недовольство у ЕС

В Европейском парламенте звучат призывы о введении санкций в отношении рыбопродукции из Норвегии. Королевство обвиняют в небрежном отношении к совместно управляемым запасам, а также тесных связях с Россией в сфере рыболовства.

В Комитете по рыболовству Европарламента (European Parliament's Committee on Fisheries, PECH) прошли публичные слушания по поводу отношений между Норвегией и ЕС в области рыболовства.

Участники встречи выразили свое разочарование в связи с норвежской практикой одностороннего назначения себе квот и недостаточного доступа европейских рыбаков в воды и на внутренний рынок королевства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ и материалы PECH.

Главным объектом критики стала проблема управления рыбными запасами в северо-восточной части Атлантического океана. Председатель Консультативного совета по океаническому промыслу (Long Distance Advisory Council, LDAC) и Европейского альянса донного промысла (European Bottom Fishing Alliance, EBFA) Иван Лопес заявил, что действия Осло угрожают устойчивости одного из самых хорошо управляющихся промыслов в мире. По его словам, Норвегия последовательно занимает сторону России и Фарерских островов и подрывает инициативы ЕС по устойчивому рыболовству.

Иван Лопес обратил внимание, что Осло продолжает практиковать перегрузы уловов в море и сопротивляется внедрению более строгих стандартов. Он также раскритиковал отказ Норвегии разрешить европейские инвестиции в рыболовство королевства. При этом докладчик указал на чрезвычайную зависимость страны от поставок на рынок Европы, достигающую доли в 57% с точки зрения стоимости и 53% по объемам от общего норвежского экспорта.

Глава Ассоциации пелагических морозильных траулеров (Pelagic Freezer-Trawler Association, PFA) Тим Хеддема отметил, что более десяти лет прибрежные государства не могут согласовать разделение квоты для важных промысловых видов — скумбрии, северной путассу и сельди. По его словам, Норвегия и Фарерские острова устанавливают квоты выше устойчивого уровня, что приводит к перелову.

Беспокойство по этим вопросам высказала также президент Европейской ассоциации организаций — производителей рыбы (European Association of Fish Producers Organisations, EAPO) Эсбен Свердруп-Йенсен. Она описала отношения между ЕС и Норвегией в области рыболовства как улицу с односторонним движением.

По итогам слушаний чиновники, депутаты и представители отрасли не смогли выработать единого решения норвежского вопроса, хотя во время обсуждения и звучали призывы лишить Осло права на беспошлинный доступ к рынку ЕС. Тем не менее присутствующие согласились, что Евросоюз должен сохранять сбалансированный подход давления и дипломатии для решения противоречий в «рыбных» отношениях с Норвегией.

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