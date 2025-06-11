Наука ищет ключи к длиннопалому раку

Азово-Черноморский филиал ВНИРО продолжает работу над технологией искусственного выращивания длиннопалого рака. Ученые тестируют условия содержания гидробионта и различные виды кормов.

Экспериментальные работы по выращиванию длиннопалого рака в искусственных условиях ведутся на базе аквариального комплекса Центра аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ). В рамках отработки технологии успешно проведен нерест самок-производителей рака, получена жизнестойкая ранняя молодь, продолжается дальнейшее подращивание молоди и содержание отнерестившихся производителей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ученые фиксируют все основные гидрологические и гидрохимические показатели воды и собирают данные о выживаемости и темпах роста объектов выращивания.

Во время преднерестового выдерживания и нереста специалисты использовали разные емкости, предусматривающие отдельное и групповое содержание, а также разную плотность посадки производителей. Проводились эксперименты с различными рационами и режимами кормления, с использованием как традиционных живых кормов (хирономиды, дафния и артемия), так и сухих специализированных, разработанных ВНИРО.

Работы по выяснению оптимальных плотностей посадки и режимов питания проводятся и на молоди. В частности, несколько экспериментальных групп молоди длиннопалого рака были успешно переведены на полноценное питание только сухим кормом — без включения в рацион живых кормов.

«Возможность выращивания объекта аквакультуры исключительно на специализированных кормах имеет важное прикладное значение, так как способствует значительному упрощению и удешевлению технологического процесса в условиях производственных предприятий аквакультуры», — отметили в пресс-службе.

В продолжение эксперимента запланирована высадка части молоди рака в выростные пруды научного центра аквакультуры «Взморье» для отработки комбинированной технологии выращивания. Другая часть особей будет по-прежнему содержаться в аквариальном комплексе.

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