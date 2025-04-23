Креветку Розенберга проверяют на пригодность для российских акваферм

Ученые исследуют товарное выращивание пресноводной креветки Розенберга в условиях Азово-Черноморского бассейна. Специалисты уверены, что у этого гидробионта есть большие перспективы культивирования в России.

Работы проводят сотрудники Центра аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

По словам ученых, самцы креветки Розенберга могут достигать 320 мм в длину и 250 г по весу, самки — 250 мм и 200 г соответственно. Естественный ареал обитания этого вида — тропические пресноводные водоемы Южной и Юго-Восточной Азии.

Благодаря высоким вкусовым качествам и быстрым темпам роста креветка Розенберга популярна во всем мире. Ее выращивают на аквафермах в Китае, Бангладеше, Бразилии, Вьетнаме, Индии, Малайзии, на Тайване и в Эквадоре. Южные регионы России также хорошо подходят для культивирования этого вида, считают специалисты.

Сейчас на базе аквариального комплекса Центра аквакультуры АзНИИРХ проводится преднерестовое выдерживание производителей. «Уже успешно осуществлен нерест первой самки-производителя, выполняется подращивание полученных личинок», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Важной особенностью креветки Розенберга является то, что в естественной среде личинки начинают развиваться в осолоненных участках воды (до 10-20 промилле). А когда постличинки переходят к придонному образу жизни, они мигрируют вверх по течению в пресные водоемы, где проводят оставшуюся жизнь.

Поэтому перед специалистами стоит задача определить оптимальную соленость воды для подращивания особей на ранних этапах развития. А также установить наиболее эффективный период и интенсивность опреснения воды в процессе культивирования особей, подчеркнул начальник центра аквакультуры к.б.н. Антон Полин.

Дальнейшее экспериментальное выращивание подращенной молоди до товарной массы планируется проводить в прудах научного центра аквакультуры «Взморье» — там среда максимально приближена к условиям рыбоводных предприятий региона.

Специалисты АзНИИРХ изучают выращивание и других важных объектов аквакультуры: австралийского красноклешневого рака, длиннопалого рака, тихоокеанской устрицы и карповых рыб.

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