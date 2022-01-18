Предложенный Минсельхозом и Росрыболовством проект изменений в закон о рыболовстве, а затем и его вторая версия, пока не получил полной поддержки бизнеса. Как продолжить реформы в рыбной отрасли и при этом сохранить неизменными условия для компаний, которые уже активно включились в строительство новых судов и заводов? И почему в процессе поиска компромиссных решений важно не потерять ориентир на высокоэффективное рыболовство, в интервью Fishnews рассуждает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев .

— Сразу после новогодних праздников Минсельхоз представил новую редакцию законопроекта о втором этапе инвестквот. Насколько внесенные изменения отражают предложения АСРФ?

— Мы выступали и выступаем за наделение новых судов ресурсами до их полной мощности и за приоритет морской переработки. На наш взгляд, в целом положения доработанного законопроекта по защите инвестиций и второму этапу инвестквот совпадают с этими подходами.

Второй этап учитывает опыт по строительству заводов в рамках первого этапа, в том числе выявленные проблемы с сырьем и его качеством. Любой опытный технолог подтвердит, что сырец минтая через три дня после вылова — это потери в готовой продукции для завода. Использование замороженного сырья приводит к снижению выхода готовой продукции и, соответственно, к повышению ее себестоимости. Поэтому важно, что законопроектом береговой завод определен как комплексный объект вместе с судами-свежьевиками, которые смогут обеспечивать его действительно качественным сырьем. Такой подход также устранит возможность «обновлять» флот под инвестквоты старыми судами.

При этом мы видим, что в законопроект добавлено основание для расторжения договоров в случае, если в течение двух лет завод не перерабатывает определенный объем инвестквоты. Действующим регулированием уже предусмотрено расторжение договоров за неисполнение обязательств по переработке, и вдобавок штрафные санкции. Такая формулировка не позволит внести изменения в акты правительства, которые обсуждались в Росрыболовстве в конце декабря, об учете объемов переработки и освоения в эквиваленте к инвестквоте.

Кроме того, изменено название вида квот на вылов моллюсков и других беспозвоночных и определены полномочия правительства по утверждению перечня таких объектов.

Думаю, если не учитывать правки технического характера, это основные содержательные моменты позиции нашего объединения по законопроекту.

— Звучат предложения отложить запуск второго этапа по флоту до завершения строительства текущих заказов с учетом загрузки верфей. Почему вы считаете, что с распределением этих объемов не нужно затягивать?

— Действительно, есть голоса, которые предлагают дождаться, пока будут построены все текущие заказы, и только после этого приступать к новым проектам. Но мне кажется, эти призывы носят скорее популистский характер, содержательных аргументов в них не представлено.

Какая польза, если мы отложим второй этап? Непонятно. Любые задержки только усугубят проблемы сырьевой ориентации отрасли. Если пойти по этому пути, фактически мы проиграем трижды. Во-первых, из-за отсутствия перерабатывающих мощностей на флоте и на берегу рыбаки понесут экономические потери в добавленной стоимости — при производстве филе она вдвое выше по сравнению с мороженой рыбой. Во-вторых, мы уже уступаем нашим конкурентам внешние рынки, вынужденно сократив освоение ресурса. И в-третьих, бизнес понесет дополнительные затраты на создание инфраструктуры для хранения сырья. Для понимания, расходы на логистику в оптовой цене мороженого минтая составляют более 20%, тогда как у филе — не более 10%.

При вступлении в силу с 2023 года норм о втором этапе инвестквот войти в постройку можно будет самое раннее через год. Непосредственно строительство займет не менее трех лет — для заводов и среднетоннажных судов. По крупнотоннажным судам срок будет еще больше. В результате первые объекты второго этапа мы увидим не ранее 2028 года. Разве это спешка?

Повторю, что плюсов у позиции «отложить на потом» мы не видим. Наоборот, реализация новых объектов позволит учесть опыт работы над судами, которые сейчас находятся в процессе строительства, нарастить возможности судостроения.

— АСРФ также выступала за скорейшее продолжение аукционов по квотам на вылов крабов, указывая на важность планомерной загрузки верфей. Хотя высказываются предложения дождаться завершения действующих договоров на доли квот. Есть также мнение, что краболовных судов в целом уже хватает и аукционные квоты стоит привязать к другим объектам инвестиций. В этом случае не стоит ли поставить новые торги на паузу?

— Мы действительно предлагаем предусмотреть вступление в силу положения о крабовых аукционах с момента принятия закона. Для этого есть объективные причины. В их числе — планомерное размещение заказов на верфях, поскольку бизнесу важно, чтобы не росли затраты на постройку последующих судов.

Цель строительства новых краболовов — поэтапное замещение старого флота, а не увеличение его количества, чего опасаются наши оппоненты. Сейчас в России около 150 краболовных судов, их средний возраст превышает 30 лет. По итогам первого этапа аукционов будет построено 41 новое судно для лова краба, этого явно недостаточно. Второй этап позволит не снижать темпы обновления.

Новые суда проектируются с учетом сложных морских и климатических условий северных морей и, самое главное, соответствуют современным требованиям к безопасности мореплавания, условиям труда и быта экипажей. Часть краболовов предполагает транспортировку уловов в живом виде, другие предназначены для разделки краба и выпуска готовой варено-мороженой продукции в море. Это разные задачи и для них нужны разные суда.

Есть еще один важный аспект. При существующем распределении промысловые мощности значительной части краболовного флота не загружены. На 37 судов приходится менее 200 тонн квот в год. Столь малые официальные объемы добычи могут означать переловы и риск незаконного промысла. Понятно, что в таких случаях с точки зрения экономики невозможно заменить суда на новые. Механизм крабовых аукционов решает эту задачу, поскольку наделение ресурсами происходит с учетом промысловой мощности судна.

В результате второго этапа аукционов возраст флота в краболовном сегменте в 2030 году уменьшится до восьми лет. С учетом выбытия старых судов по их состоянию и возрасту избытка промысловых мощностей не будет.

— Законопроект предусматривает выделение дополнительных 20% ОДУ для второго этапа инвестквот. Еще 4% ОДУ зарезервировано на компенсацию потерь участников первого этапа. На ваш взгляд, этих объемов достаточно, чтобы защитить интересы инвесторов?

— Как я уже сказал, члены АСРФ считают целесообразным обеспечение новых судов ресурсами до полной мощности. По действующему регулированию половина этой загрузки предоставляется в рамках инвестиционной квоты, но другая половина — это иные ресурсы пользователя.

Те 4%, которые называются компенсацией, позволяют всего лишь довести обеспечение судов ресурсами в рамках инвестквоты до условий по результатам отбора инвестпроектов. Но остальные квоты инвесторов на втором этапе будут урезаны на общих основаниях — законопроект не предусматривает механизма защиты вне рамок инвестквот, хотя окупаемость инвестпроектов по строительству судов закладывалась с учетом этих объемов. Поэтому проблема ресурсного обеспечения нового флота сохраняется. Мы понимаем, что это предмет дальнейших обсуждений.

С другой стороны, мы часто слышим, что донаделение ресурсами судов первого этапа будет означать введение новых правил игры. Но при этом почему-то забывается, что изъятие из ОДУ еще одного пакета инвестквот — это тоже новые правила игры, которые требуют также внесения изменений в закон о рыболовстве. При отборе инвестпроектов были заявлены определенные условия, в том числе закреплены объемы инвестквот, исправедливо эти условия сохранить. Поэтому, когда речь идет о развитии механизма инвестквот, давайте учитывать все аспекты.

— В этом году в АСРФ вступило сразу 15 компаний, входящих в группу «Норебо». Как повлияют изменения в составе на позицию ассоциации по инвестквотам и другим ключевым вопросам, которые обсуждаются в отрасли?

— Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота — это, прежде всего, объединение инвесторов. Мы объединяем крупнейших участников программы инвестквот по объемам вложений и количеству строящихся судов. Тех, кто активно строит новые суда и заводы и ориентирован на устойчивое рыболовство. В основе развития отрасли и принципа закрепления квот должны быть не только количественные показатели их освоения, как это происходит сегодня. Морские ресурсы должны осваиваться и перерабатываться ответственно — эффективно, экологично и безопасно. Для этого нужны современные мощности.

Взгляды членов АСРФ на развитие рыбной отрасли, включая второй этап инвестквот, совпадают. Мы выступаем за приоритет судовой переработки, но мы поддерживаем и предложения законопроекта по равному распределению — для флота и для берега — объемов, которые будут выделены на втором этапе инвестквот. Комплексный подход по береговым объектам, предложенный законопроектом, позволит нарастить при береговой переработке объемы первичной заморозки.

— Помимо инвестквот какие еще направления работы вы считаете приоритетными для АСРФ в этом году?

— Прежде всего, это экономика рыбной отрасли. Учет стимулов инвестиций в новом механизме уплаты ставок сбора за водные биоресурсы, таможенно-тарифное регулирование рыбопереработки. Мы считаем, что пора пересмотреть цели применения режима ЕСХН в рыболовстве. Кроме того, накопилось немало вопросов к регулированию промысла, актуализации правил рыболовства, подготовке и прохождению рекомендаций общих допустимых уловов.

Fishnews

Январь 2022 г.