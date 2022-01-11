«Норебо» примкнул к АСРФ

Компании группы «Норебо» вошли в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота. Как отметили в объединении, теперь на долю предприятий — членов АСРФ приходится 22% национального вылова в море.

1 января 2022 г. 15 компаний «Норебо» вступили в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ.

«С присоединением новых участников объем капиталовложений членов АСРФ в обновление промыслового флота и создание береговой переработки в рамках программы распределения инвестиционных квот вырос до 55% от общего объема инвестиций в отрасль, составив более 126 млрд рублей», — заявили в объединении.

Количество занятых на рыбодобывающих и перерабатывающих предприятиях, входящих в состав АСРФ, возросло до 6 тыс. человек. Также, по данным ассоциации, доля предприятий — членов АСРФ составила 22% общероссийского морского вылова и около 1,2% мировой добычи в море.

«Норебо имеет большой опыт по реализации инвестиционных проектов в России и продвижению своей высококачественной рыбной продукции как на отечественном рынке, так и за рубежом. Наш опыт и стремление к эффективному развитию рыбной отрасли смогут помочь в достижении целей, поставленных в АСРФ», — цитирует пресс-служба ассоциации замдиректора «УК Норебо» Сергея Сенникова.

Своими ключевыми задачами АСРФ называет содействие созданию стабильных условий реализации инвестпроектов в отрасли, сокращению воздействия административных барьеров на морское промышленное и прибрежное рыболовство и переработку рыбы.

Отмечена также работа по продвижению рыбопродукции на российском и международном рынках. «Развитие спроса невозможно без заботы о сохранении запасов рыбы и других водных биоресурсов, — прокомментировал президент АСРФ Алексей Осинцев. — Поэтому ключевое направление деятельности объединения - соблюдение стандартов устойчивого рыболовства». Участники АСРФ самостоятельно проходят добровольную экологическую сертификацию промыслов и прослеживаемости рыбной продукции по стандартам MSC.

Также ассоциация заявляет об акценте на направлении по сбережению ресурсов. В числе таковых инициатив названы требование безотходной переработки на крупнотоннажных судах, прямое взвешивание уловов на флоте, сохранение молоди с помощью селективности орудий лова, сокращение промыслового времени судов через объединение промрайонов, оперативное регулирование начала и завершение промысловых сезонов.

В декабре «Норебо» сообщил о решении покинуть Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. В ВАРПЭ заявили, что совет ассоциации не поддержал предложения холдинга по изменению принципов регулирования отрасли.

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