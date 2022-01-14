«Рыбоперерабатывающий комплекс» планируется оставить в законопроекте по инвестквотам

Регулятор решил сохранить в законопроекте по продолжению программы инвестиционных квот объект «рыбоперерабатывающий комплекс». Возможность привязки строительства судов к постройке береговых заводов планируется регулировать на уровне подзаконной базы, сообщили в Росрыболовстве.

Одним из ключевых вопросов второго этапа программы инвестиционных квот стало введение термина «рыбоперерабатывающий комплекс». Формулировка законопроекта, подготовленного Минсельхозом и Росрыболовством, толкуется таким образом, что строительство береговых предприятий по переработке уловов для получения инвестквот увязано с постройкой промысловых судов на отечественных верфях.

«Минсельхозом России было принято решение сохранить в проекте закона, посвященного второму этапу инвестиционных квот, объект инвестций «рыбоперерабатывающий комплекс», - сообщили в пресс-службе Росрыболовства, отвечая на запрос Fishnews по резонансной теме.

Возможность привязки судов к перерабатывающим заводам будет рассматриваться непосредственно при обсуждении конкретных инвестиционных объектов и будет регулироваться подзаконными актами, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ассоциациях и компаниях отрасли обратили внимание на то, что такая увязка может поставить под угрозу развитие береговой переработки, запланированное в рамках программы инвестквот . На этот вопрос также обратили внимание власти Сахалинской области .

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