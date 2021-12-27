ВАРПЭ призывает изучить результаты первого этапа инвестквот

Перед тем как переходить ко второму раунду инвестиционных квот в части флота, нужно дождаться результатов работы новых судов и внимательно проанализировать ситуацию, заявил Совет ВАРПЭ. Также в объединении выступили за перенос сроков по крабовым аукционам и отказ от торгов по другим особо ценным объектам промысла.

Позицию Совета Всероссийской ассоциации рыбопромышленников президент ВАРПЭ Герман Зверев изложил на совещании у главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова . На встрече обсуждался законопроект, подготовленный Минсельхозом и Росрыболовством по продолжению программы квот под инвестиции.

В ассоциации поддерживают предложение о распределении инвестквот вылова минтая и сельди пополам: половину — под береговую переработку, половину — под строительство промыслового флота, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. «Идея крупных перерабатывающих комплексов, увязанных со схемами пространственного развития региона, схемой размещения производительных сил в регионах, эта идея правильная. Водные биоресурсы — это слишком редкий природный ресурс, чтобы использовать такой принцип, как в Китае во время «Большого скачка»: домна в каждом дворе. Нужно делать ставку на крупные производственные комплексы», — заявил Герман Зверев.

В ассоциации напомнили об историческом опыте и предложили дождаться результатов первого этапа инвестквот под флот. «Реализация второго этапа инвестиционных квот применительно к строительству рыбопромыслового флота должна исходить из того, чего мы хотим добиться. Не инвестиции ради инвестиций. Мы же хотим другого. Мы хотим технологически перевооружить отрасль, мы хотим увеличить объем производства продукции глубокой переработки, хотим социально-экономического развития регионов. И вот здесь надо на эффекты, которые дает строительство флота, посмотреть повнимательней», — подчеркнул президент ВАРПЭ.

Он напомнил, что в Советском Союзе с 1970 по 1990 гг. количество крупнотоннажных судов выросло с 529 единиц до 809 — в полтора раза. «Капиталовооруженность на промысловом флоте увеличилась с 25649 рублей до 56745 рублей на одного занятого. Но при этом в структуре выпуска продукции 73% составляла просто мороженая рыба — как в 1970 году, так и в 1985 году. Поэтому было бы правильно, чтобы пользователи инвестквот предоставили отчеты — они обязаны это делать ежегодно — отчеты о том, что же они производят. При этом надо внимательно посмотреть на то, как будет работать новый флот», — заявил Герман Зверев.

«В СССР в 1969–1972 годах вышли на промысел БМРТ типа «Алтай»: ловили много, но морозильные емкости оказались недостаточными. Мурманский траловый флот постарался быстро от них избавиться. Чуть позже при эксплуатации БМРТ типа «Иван Бочков» также выявились конструктивные недостатки рыбцехов. А почему мы уверены, что построенные по инвестквотам корабли будут суперовыми? Пока непонятно, как станут работать новые корабли, какую продукцию будут выпускать. Филе? Или будут продолжать производить мороженую рыбу?» — озвучил возникающие вопросы президент ассоциации.

В ВАРПЭ считают, что нужно дождаться, когда новый флот будет построен, выйдет на промысел, и проанализировать результаты его работы. В связи с этим в объединении предложили сдвинуть сроки запуска второго этапа по флоту под инвестквоты минтая и сельди на 1 января 2026 г.

Руководитель ассоциации также выступил за равный подход к компаниям, которые включились в программу инвестквот, и тем, кто строит суда под крабовые квоты. «В этом году юбилей Михаила Булгакова. В одном из его романов есть фраза про «осетрину второй свежести». У нас получается, «инвесторы первой свежести» — это те, которым предлагают «донасыпать» ресурсы. А есть инвесторы второй свежести — это инвесторы крабовых аукционов 2019 года: им не только не помогают, у них и вторую половину хотят забрать», — обратил внимание президент ВАРПЭ.

Такой подход, отметил Герман Зверев, отчасти основан на краткосрочной конъюнктуре рынка. «Высокая цена на краба сейчас? Классический финансовый пузырь в сфере международной торговли рыбопродукции. 18 лет назад такая же была история с икрой минтая. Цена на нее взлетела выше 12 долларов за килограмм. И что? Делать ставку на краткосрочной конъюнктурной основе неправильно. Неправильно и с точки зрения возможного состояния водных биоресурсов. Предлагают еще 35 краболовов построить вдобавок к тем, что уже работают и уже строятся. Проходили такую историю. В 60-е годы каждое десятое построенное в Советском Союзе крупнотоннажное судно предназначалось для промысла китов. И что? В конце 70-х всю эту армаду судов вывели с промысла. Мы уверены в том, что запасы крабов останутся на нынешнем уровне и не снизятся в течение пятнадцати лет? Нет, не уверены. Зачем же тогда строить технократическую антиутопию? Поэтому считаем, что по крабовым аукционам вообще надо ставить отлагательную норму — с 1 января 2033 года», — подчеркнул руководитель объединения.

Что касается квот на вылов других особо ценных объектов (их также предложено выставить на аукционы с инвестобязательствами), то в ВАРПЭ обратили внимание, что в поручениях вице-премьеров, на основании которых готовился законопроект, таких задач нет.

«Мы считаем, что нет оснований ни нормативно-правовых, ни экономических для проведения аукционов на эти объекты», — подчеркнули в ассоциации.

Позиция Совета ВАРПЭ опубликована в открытом доступе на сайте объединения .Ранее Совет также выступил против спешки со вторым этапом инвестквот под флот . Подробный отзыв на законопроект ассоциации представила в рамках его публичного обсуждения .

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