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АСРФ представила свою позицию по второму этапу квот под инвестиции

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила в Минсельхоз предложения по второму этапу квот под инвестиции и требованиям к возрасту и стране постройки судов. АСРФ считает необходимым ускорить выставление крабовых квот на торги с инвестобязательствами и включить в аукционный список креветок.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота изложила свои предложения по продолжению программы квот под инвестиции и требованиям к судам в письме к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Нужно изменить и дополнить законопроект, который министерство и Росрыболовство представили для обсуждения в ноябре, полагают в АСРФ.

Объединение считает, что в законопроект нужно включить ограничения по возрасту и стране постройки флота. С 2034 г. предельно допустимый срок эксплуатации судов предлагается ограничить 25 годами. В письме приводится возможная формулировка закона: «Промышленное рыболовство в морских водах осуществляется с использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, построенных на российских судостроительных верфях, срок использования которых менее 25 лет после года постройки судна». Аналогичное положение предложено для прибрежного рыболовства.

Авторы письма заявили, что установление срока использования будет действенной нефинансовой мерой обновления рыбопромыслового флота. Мировой опыт показывает, что срок безопасного и эффективного использования составляет не более 25 – 30 лет, заявили в ассоциации.

Объединение ссылается на то, что такое требование обусловлено целым рядом факторов — старением корпуса судна, выработкой ресурса судового оборудования, прекращением выпуска комплектующих и запчастей в среднем через 15 лет после модельного года оборудования.

В ассоциации настаивают, что такая мера положительно скажется на безопасности мореплавания, соблюдении экологических требований и будет действенной для экономики.

Также объединение выступает за то, чтобы не дожидаться 2023 г. для запуска второго этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Соответствующее положение должно вступать в силу одновременно с принятием закона, указано в письме АСРФ. В этом случае торги можно будет провести уже в 2022 г., а с 2023 г. может стартовать освоение приобретенных квот и строительство судов.

Если начало действия норм отложить, «будет сорвана возможность непрерывного размещения заказов на российских верфях по строительству краболовов», заявили в ассоциации.

Также АСРФ выступает за то, чтобы не трогать доли квот вылова крабов, проданные на аукционах 2016-2018 гг., — «на условиях их закрепления сроком на 10 лет».

Авторы письма выступили за изменения по аукционам и на другие ценные объекты промысла, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас законопроект предусматривает распространение опыта по крабам на гребешков, трубачей, морских ежей и трепангов. Регулятор предложил ввести таким образом новый вид квот - добычи моллюсков в инвестиционных целях. Распределяться эти объемы должны на торгах с инвестиционными обязательствами.

Нужно изменить название этого вида квот и добавить в аукционный список креветок — северную и углохвостую, считают в ассоциации. Их общие допустимые уловы в Дальневосточном бассейне составляют около 12 тыс. тонн, говорится в письме. Ежегодный объем реализации этих видов креветок — до 10 млрд рублей, рентабельность их добычи находится на одном уровне с крабовым сегментом, указала АСРФ. Предлагается, чтобы за победителями таких торгов закреплялось обязательство по строительству судов-креветколовов.

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