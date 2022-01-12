Новым инвестквотам и аукционам прокладывают путь

Минсельхоз доработал законопроект о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах с инвестобязательствами. По-прежнему предлагается расширить список объектов промысла для аукционных квот и выделить дополнительные объемы на Дальнем Востоке под инвестквоты.

Работа над изменениями, которые создают основу для перераспределения квот, продолжается. Министерство сельского хозяйства и Росрыболовство в ноябре представили такой законопроект — теперь в документ внесены некоторые правки.

По-прежнему планируется продолжить на Дальневосточном бассейне программу инвестиционных квот — с выделением на эти цели дополнительных объемов, сообщает корреспондент Fishnews. Причем часть допустимого улова пойдет участникам первого этапа программы инвестквот — такая добавка должна послужить компенсацией потерь после нового урезания «исторических» квот.

При этом формулировка по объектам инвестиций второго этапа в закон теперь предложена следующая: «...суда рыбопромыслового флота, построенные на российских судостроительных верфях, или рыбоперерабатывающие комплексы, включающие предприятия как имущественные комплексы, предусмотренные статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенные для производства рыбной продукции, построенные на территории Российской Федерации и суда рыбопромыслового флота, построенные на российских судостроительных верфях...».

Закладывается основа для новых крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами — перечень объектов, которые должны строить в России победители таких торгов, определит правительство.

Принципы такого аукционного распределения предложено распространить и на другие виды водных биоресурсов. В новой версии законопроекта уже не указано, какие конкретно это будут объекты (ранее речь шла о морских гребешках, трубачах, сером и черном ежах и трепанге), список будет определяться на уровне подзаконной базы. Скорректировали разработчики и название нового вида квот: теперь это «квоты добычи моллюсков и прочих водных биоресурсов в инвестиционных целях».

Предложены новая версия статьи об аукционах по таким квотам и изменения в действующую статью по крабовым торгам.

Запускать второй этап инвестквот под флот и новые аукционы планируется с 2023 г. Ранее Росрыболовство сообщило, что планирует продолжить обсуждение видов водных биоресурсов и объектов инвестиций на совещании в январе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews