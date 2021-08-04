Росрыболовство рассказало об отдаче от крабовых аукционов

Росрыболовство на сегодняшний день получило информацию по 39 судостроительным контрактам, заключенным по итогам крабовых аукционов, — всего реализован 41 лот. Поступления в бюджет ведомство оценило в сумму около 146 млрд рублей.

О результатах аукционов по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях (то есть с обязательствами победителей построить суда в России) замглавы Росрыболовства Хасан Лихов рассказал на круглом столе по инвестиционным квотам, организованном в преддверии VI Восточного экономического форума Минвостокразвития России совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». В обсуждении участвовали представители Минвостокразвития, Минпромторга, рыбопромышленных ассоциаций и компаний, банков, верфей, региональные власти, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего в рамках механизма квот добычи крабов в инвестиционных целях реализован 41 лот. Инвесторы определены, договоры на доли квот подписаны, отметил Хасан Лихов. При этом в ведомство предоставлены документы по 39 судостроительным контрактам.

Напомним, что компании, заключившие договоры на доли квот, получили около полугода на то, чтобы предоставить в Росрыболовство копию договора на строительство судов, а также график реализации проекта. Основная масса торгов состоялась в октябре 2019 г. Но позже были реализованы еще лоты по глубоководным крабам. Последний ушел 31 мая 2021 г.

Хасан Лихов сообщил, что общий объем инвестиций по строительству краболовных судов составит порядка 60 млрд рублей. В бюджетную систему за счет торгов удалось привлечь около 146 млрд рублей. Эти средства в том числе позволят строить научно-исследовательский флот, добавил представитель агентства.

На круглом столе был затронут вопрос продолжения крабовых аукционов. Ранее руководство Росрыболовства заявило, что обсуждается проведение торгов с инвестобязательствами по оставшимся 50% объемов крабов в 2023 г.

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