Хабаровский край — один из ключевых рыбопромышленных регионов страны. Его представители — неотъемлемые участники обсуждения изменений, которые предлагаются в регулировании отрасли. Какими показателями сегодня характеризуется рыбное хозяйство Хабаровского края и какую позицию региональные власти занимают по ключевым для отрасли темам, в интервью Fishnews рассказал председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король.

— Никита Валерьевич, какую роль сегодня рыбная промышленность играет в экономике Хабаровского края?

— Рыбохозяйственный комплекс имеет важное значение для социально-экономического развития нашего региона. Предприятия края формируют от 3,5 до 4% валового регионального продукта, около 3% налоговых доходов консолидированного бюджета Хабаровского края. В абсолютных величинах – это более 2,5 млрд рублей. С учетом недавнего пересмотра ставок сбора за пользование водными биоресурсами налоговая эффективность рыбной промышленности повысится.

Необходимо отметить, что рыбохозяйственные предприятия работают в том числе в интересах продовольственной безопасности региона, а также обеспечивают население удаленных «северных» районов рабочими местами.

Кроме того, наши предприятия играю ключевую роль в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Доля рыбной продукции в его структуре превышает 80%.

— А с какими показателями работает отрасль?

— Здесь хочется отметить, что по основным показателям рыбного хозяйства наш край на протяжении последних лет занимает четвертое место в ДФО и пятое в России. При этом наблюдается устойчивая тенденция к развитию.

Так, с каждым годом растут объемы вылова (с 237,8 тыс. тонн в 2012 году до 521,2 тыс. тонн в 2022 году) и производства рыбной продукции (с 200 тыс. тонн в 2012 году до 347,3 тыс. тонн в прошлом году). Выпуск продукции с высокой степенью переработки за десять лет увеличился вдвое. Положительная динамика наблюдается по экспортным поставкам и поставкам продукции на внутренний рынок. Налоговые поступления в консолидированный бюджет края в 2022 году выросли до 2,9 млрд. рублей.

Ежегодно растет средняя заработная плата в отрасли. По итогам прошлого года она превысила 140 тыс. рублей. Такой уровень зарплат обеспечивается за счет экипажей судов, занимающихся промыслом в Охотском, Японском, Беринговом и Чукотском морях.

С 2019 года ежегодный объем инвестиций в основной капитал за счет собственных и заемных средств составляет 2,5-9 млрд рублей (в 2022 году — порядка 2 млрд рублей). Это с учетом вложений в строительство судов, в том числе в рамках механизма квот под инвестиции.

Также можно отметить ежегодный рост оборота организаций по видам экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство», «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков». С 2017 года оборот организаций отрасли увеличился в два раза и достиг в 2022 году почти 60 млрд рублей. Это важный показатель, характеризующий положительное состояние отрасли.

— Вы упомянули размер инвестиций. Какие инвестиционные проекты за последние годы можно было бы выделить?

— Основной объем инвестиций в последние годы был направлен на строительство рыбопромыслового флота. Так, в 2020 году одно из крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса края — ООО «Востокрыбпром» — построило крупнотоннажное рыбопромысловое судно.

В 2021-2023 годах сданы заказчику три краболовных судна, построенных на Дальнем Востоке в рамках реализации механизма квот под инвестиции. В нынешнем году ожидается сдача еще одного краболова.

Кроме того, в крае строятся новые береговые перерабатывающие мощности и модернизируется оборудование. Это позволяет увеличивать объемы выпуска продукции, соответствующей международным стандартам качества. Также реализуются инвестиционные проекты по строительству и модернизации рыбоводных заводов на малых реках края и по созданию предприятий по выращиванию рыб в установках замкнутого водоснабжения. На строящихся рыборазводных комплексах планируется воспроизводство кеты, горбуши, сома, осетровых.

Инвестиционные проекты в отрасли реализуют частные компании за счет собственных и заемных средств. Сейчас это 11 проектов, в том числе 5 — на территории опережающего развития (ТОР).

В прошлом году в крае завершилась модернизация рыбоперерабатывающей базы в селе Чныррах Николаевского района. Инвестор – «Восточный рыбокомбинат». Также реализован проект по строительству инновационного рыбоводного комплекса по выращиванию различных видов рыб в УЗВ в муниципальном районе имени Лазо, инвестор — «Амурсталь-Центр».

— Власти Магаданской области ранее вынесли на обсуждение идею «региональных квот». Какая позиция по этой инициативе у комитета?

— Да, с такой инициативой выступила Магаданская областная дума. На самом деле вопрос обсуждается уже несколько лет, но такого развития пока не получал. И мы поддержали предложение Магаданской областной думы, свою позицию направили: сообщили, что считаем целесообразным введение так называемых «региональных квот». Большое внимание этой теме было уделено на заседании рабочей группы Дальневосточного научно-промыслового совета (рабочая группа ДВНПС и непосредственно сам совет собирались в апреле — прим. ред.).

Механизмы вроде «региональных квот» всегда вызывали некоторую настороженность. Вроде как уже есть режим прибрежного рыболовства, предусматривающий повышающий коэффициент 1,2 при расчете квот для освоения. Но тут мы говорим о предприятиях, которые уже располагают квотами. А на многих отдаленных территориях существуют небольшие предприятия без долей квот. При этом фактически есть ресурс для добычи — навага, камбала, сельдь. Обеспечение доступа к таким объектам промысла будет способствовать занятости людей в отдаленных поселках и поможет сдержать отток населения. Будет загружаться сырьем береговая переработка, а продукция — поступать на внутренний рынок региона. Причем речь идет о продукции массового потребления. То есть это снабжение края доступной рыбой по сезону.

Каким образом механизмы организации такого промысла прописать в законодательстве, как будут распределяться такие квоты, какой для них будет предложен термин («региональные квоты» или как-то иначе) — это все предмет обсуждения. Но это, наверное, не должно быть долгосрочное закрепление. Предложено, чтобы собиралась комиссия — по аналогии с региональной комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб — и рассматривала вопросы наделения квотами, закрепляла объемы для освоения. Может быть, с учетом истории работы предприятий: кто сколько добывал, кто сколько производил продукции. Надеемся, что механизм таких квот все-таки будет реализован.

— С этой инициативой связано немало вопросов. Из того, что звучало: кто будет осваивать «региональные квоты» — действующие предприятия или какие-то новые участники отрасли. Если новые, то хватит ли им предоставляемых объемов для экономически целесообразной работы? Не будет ли создана почва для легализации незаконно добытых уловов?

— Здесь, наоборот, заинтересованные лица получат возможность на законных основаниях добывать имеющийся ресурс. Организация промысла будет согласовываться с наукой, объемы будут научно обоснованы. То есть никто не говорит о том, что запасы в прибрежных водах должны эксплуатироваться без ограничений.

Вопросы организации промысла мы уже обсуждали с ассоциациями региона, все объединения эту идею поддерживают. В основном на побережье в крае расположены предприятия, которые специализируются на промысле лосося. А путина скоротечна. То есть два — два с половиной месяца завод задействован, потом он консервируется, люди, соответственно, распускаются. Дополнительный ресурс позволит пользователям продлить сроки промысла и загрузить сырьем имеющиеся береговые мощности по переработке. Когда в свое время распределялись участки для добычи, основным требованием было наличие береговых производств, поэтому сейчас у нас таких объектов достаточно. По оценкам самих промышленников, они задействованы, наверное, не более чем на 50% от возможного.

ДВНПС решил создать по вопросу «региональных квот» отдельную рабочую группу и уже на этой площадке рассматривать тему.

Один из вопросов со стороны Росрыболовства был о том, сможем ли обеспечить прозрачность при распределении таких квот и не будет ли в этой части злоупотреблений на местах. Но, как справедливо заметили регионы, есть опыт работы комиссий по анадромным и он себя уже хорошо зарекомендовал. Опять же, ведущие ассоциации эту идею поддержали.

— То есть позиция Хабаровского края: «региональные квоты» — с дальнейшей проработкой, уточнением многих моментов — правильный посыл.

Еще одна важная тема — закрепление на новый срок участков для добычи анадромных видов рыб. Вы направляли свою позицию по этому вопросу. После этого состоялись новые обсуждения на федеральном уровне с участием регионов. Как сейчас с учетом этого комитет видит переоформление договоров?

— На первых встречах был озвучен максимальный набор критериев добросовестности для включения в договор. Но в ходе дальнейших обсуждений межведомственная рабочая группа остановилась на характеристиках, которые предусмотрены действующими договорами.

В целом мы однозначно поддерживаем, что с добросовестными пользователями договоры должны перезаключаться в приоритетном порядке (без проведения конкурсных процедур). Ведь такие предприятия на самом деле вложили большие средства в создание инфраструктуры, береговой переработки.

Предложен также перечень особых условий, которые пользователи должны будут соблюдать по договорам на новый срок. Это производство рыбной продукции, обеспечение охраны рыболовного участка, участие в искусственном воспроизводстве водных биоресурсов, заключение соглашения с субъектом Федерации. Это в целом укладывается концепцию, которую мы предлагали. Будем дальше обсуждать, смотреть, консультироваться.

— Сложный вопрос — это все-таки приведение в соответствие с действующими правилами границ рыболовных участков. Как вы видите решение этой проблемы, чтобы добросовестные пользователи не потеряли РЛУ?

— На самом деле на этот вопрос все заинтересованные субъекты обращают внимание: в определенных случаях требуется уточнение границ участков. Мы предлагали пойти на аналогии с перезакреплением рыбоводных участков, где добросовестному пользователю при перезаключении договора дается возможность уточнения границ. Считаем, что такое право — это правильно, и дальше будем в ходе обсуждений свою позицию обозначать.

— Немало звучит вопросов по поводу второго этапа инвестиционных квот и крабовых аукционов. Например, будет ли работать на практике норма о поддержке малого и среднего бизнеса по крабам. Есть мнение, что в любом случае за предприятиями останутся слишком маленькие объемы. Здесь есть какое-то понимание, ведь в Хабаровском крае тоже зарегистрированы пользователи крабовых квот?

— Да, у нас есть предприятия с «историческими» еще квотами, причем как раз субъекты малого и среднего предпринимательства.

Действительно, в законе 2% от допустимого улова предусмотрено на распределение в поддержку малых и средних предприятий. Но как это будет в дальнейшем реализовано, мы не знаем, потому что механизма еще нет.

На самом деле хорошо, что эта норма вообще попала в закон. Ведь изначально речь шла вообще об изъятии на торги 50% оставшихся крабовых квот. И только в ходе обсуждения, в том числе после того как вопрос поддержки малых и средних предприятий подняли регионы, сохранение 2% включили в закон. Будем смотреть, как это будет работать.

— Но вопрос, по вашему мнению, требует внимания?

— Конечно. Мы в любом случае заинтересованы, чтобы все наши предприятия остались с ресурсом. Особенно в случае, если речь идет об основном для предприятия объекте промысла.

Надо отдать должное: с учетом, наверное, опыта первого этапа и большого общественного резонанса сейчас очень много внимания уделяется обсуждению вопросов с регионами.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews



Май 2023 г.