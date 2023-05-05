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Участки необходимы в том числе для промысла лососей

Перемены по рыболовным участкам облекают в форму законопроекта

Межведомственная рабочая группа рассмотрела подготовку законопроекта о закреплении на новый срок участков для добычи анадромных видов рыб, в том числе лосося. Речь идет о правилах, которые будут применяться к промышленным предприятиям, традиционному промыслу КМНС и организаторам любительской рыбалки.

Членам рабочей группы перед обсуждением был разослан вариант законопроекта, в котором разработчики постарались воплотить подходы, обсуждавшиеся и на МРГ, и в период между ее встречами, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он представил основные положения возможного документа, сообщает корреспондент Fishnews.

Если сейчас закон устанавливает «вилку» по срокам, на который заключается договор о закреплении участка, то теперь предложено установить единый срок: в представленном варианте проекта речь шла о 15 годах.

При этом отраслевой регулятор выступил за то, чтобы предусмотреть особые условия, которые нужно будет соблюдать пользователям участков по договорам на новый срок. В качестве таких обязательств на рассмотрение МРГ предложили обеспечение охраны рыболовного участка, искусственное воспроизводство водных биоресурсов за счет собственных средств, производство рыбной продукции из пойманных анадромных рыб (это условие оговорено для промышленного рыболовства), заключение и выполнение инвестиционного соглашения с регионом.

Тем, кто получил участки до вступления нового закона в силу и добросовестно исполнил свои обязательства, планируется предоставить преимущественное право заключить договор на новый срок без торгов. То есть и без конкурсов, и без аукционов. «В зачет» пользователю при предоставлении такого права, по замыслу разработчиков, должно идти несколько характеристик: добыча анадромных рыб в границах РЛУ, работа без нарушения законодательства с крупным ущербом водным биоресурсам и отсутствие задолженностей по платежам в бюджет. Возможности переоформления разработчики поправок предложили для промышленного лова, традиционного рыболовства КМНС и организации любительской рыбалки. При этом для такого перезаключения договора границы участков для промышленного лова и организации любительского рыболовства должны отвечать требованиям отраслевого законодательства.

Приведение участков в соответствие с нынешней правовой базой - непростая тема, поэтому в законопроекте предложено дать пользователям, желающим получить РЛУ без торгов, время на то, чтобы разобраться с границами. Предложено допустимое отклонение по площади участка. Участки для промышленного лова и любительской рыбалки, границы которых не будут приведены в соответствие, после завершения срока действия договоров предполагается отправлять на аукционы. Такой же формат торгов - по новым РЛУ. Для традиционного рыболовства предложено сохранение конкурсов.

Достаточно большую роль в регулировании предполагается дать регионам, отметили в Росрыболовстве. В соглашениях с субъектами Федерации, по словам главы ведомства Ильи Шестакова, планируется предусмотреть целый ряд моментов. А принимать такие соглашения - комиссионно. В том числе с участием представителей Федерального агентства по рыболовству. «Мы специально договорились, что мы в эти комиссии будем вводить представителей от центрального аппарата, чтобы все это отслеживать, чтобы это все было действительно справедливо», - заявил Илья Шестаков.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов, сенаторы Борис Невзоров, Анатолий Широков, глава профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных предложили заключать договор не более длительный срок, нежели 15 лет. За больший срок пользования высказались президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун и руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Сенаторы и камчатский губернатор также заявили, что не нужно ограничиваться однократным перезакреплением участков за добросовестными пользователями.

Вопросы звучали по поводу механизма выполнения требования по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, наполнению понятия инвестиционного соглашения. Здесь есть над чем подумать, согласился Илья Шестаков. Срок, на который закрепляется участок, по словам главы Росрыболовства, также вопрос обсуждаемый. Работу над проектом, отметил руководитель ведомства, планируется продолжить на площадке Госдумы.

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