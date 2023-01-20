Магадан продвигает возобновление практики «региональных квот»

Магаданская область намерена инициировать введение «региональной квоты» на вылов водных биоресурсов. Предполагается, что ее будут распределять прибрежные субъекты РФ, защищая таким образом свой малый и средний бизнес.

Эта инициатива исходит от губернатора Магаданской области Сергея Носова, сообщил Fishnews руководитель регионального департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

«По нашему замыслу, доступ пользователей к водным биоресурсам будет осуществляться за счет ежегодного распределения уполномоченным органом субъекта РФ или коллегиальным органом (по аналогии с комиссией по анадромным) части общего допустимого улова, выделенной конкретному прибрежному субъекту. Это «региональная квота», причем по тем объектам рыболовства, которые осваиваются в прилегающих к субъекту водах», — отметил Андрей Таболин.

По его мнению, необходимо предусмотреть этот вид квот в федеральном законе о рыболовстве, а на уровне подзаконных актов — разработать порядок и утвердить величины квот для каждого субъекта в процентном соотношении от общего ОДУ. Причем в целом на региональную квоту понадобится не более 1-5% от общего допустимого улова, а для массовых видов, таких как минтай и сельдь, и вовсе десятые доли процента, подчеркнул глава областного департамента.

«Наша задача — расширить количество организаций, занимающихся рыболовством, тем самым обеспечив трудоустройство населения прибрежных регионов. Дать возможность МСП начать бизнес в области рыболовства. Увеличить конкуренцию, в результате которой будут получены новые виды рыбопродукции и снижена ее стоимость. Инициатива направлена на развитие окраинных территорий России и вывод из «серой зоны» уже существующего подпольного рынка. Жители прибрежных поселков исконно живут рыболовством, дополнительные доходы и занятость обеспечат сокращение оттока населения сельских территорий прибрежных регионов. Таким образом, нынешние квотодержатели в целом не почувствуют снижения своего ресурсного обеспечения, а микро- и малые предприятия, ориентирующиеся исключительно на внутрирегиональный рынок, получат возможность рыбачить и поставлять уловы в свои населенные пункты, часто находящиеся вдали от крупных городов», — сказал собеседник Fishnews.

До принятия закона о рыболовстве в 2004 г. существовала практика, согласно которой федеральные органы распределяли квоты для крупных предприятий, а регионы — для малого и среднего бизнеса, отметил Андрей Таболин. Принятие закона и дальнейшие изменения законодательства привели к укрупнению бизнеса. «Для субъектов МСП доступ в рыболовство остался крайне ограниченным, в том числе к добыче таких «народных» объектов промысла, как минтай, сельдь, камбалы. В результате за период действия закона о рыболовстве в Магаданской области количество рыбохозяйственных организаций сократилось почти вдвое, отрасль из ключевой по вкладу в экономику превратилась во второстепенную, уменьшилось количество занятых в ней», — подчеркнул он.

Собеседник Fishnews обратил внимание, что вопрос об изменении федерального законодательства в части возможности ежегодного наделения объемами квот субъектов МСП предварительно обсуждался в 2019 г., эту идею поддержали Сахалинская и Мурманская области, а также Хабаровский и Красноярский края. «В настоящее время инициатива направлена для согласования в законодательные органы власти прибрежных субъектов РФ», — рассказал Андрей Таболин.

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