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МРС-150 на промысле. Фото Юрия Яременко

Магадан продвигает возобновление практики «региональных квот»

Магаданская область намерена инициировать введение «региональной квоты» на вылов водных биоресурсов. Предполагается, что ее будут распределять прибрежные субъекты РФ, защищая таким образом свой малый и средний бизнес.

Эта инициатива исходит от губернатора Магаданской области Сергея Носова, сообщил Fishnews руководитель регионального департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин.

«По нашему замыслу, доступ пользователей к водным биоресурсам будет осуществляться за счет ежегодного распределения уполномоченным органом субъекта РФ или коллегиальным органом (по аналогии с комиссией по анадромным) части общего допустимого улова, выделенной конкретному прибрежному субъекту. Это «региональная квота», причем по тем объектам рыболовства, которые осваиваются в прилегающих к субъекту водах», — отметил Андрей Таболин.

По его мнению, необходимо предусмотреть этот вид квот в федеральном законе о рыболовстве, а на уровне подзаконных актов — разработать порядок и утвердить величины квот для каждого субъекта в процентном соотношении от общего ОДУ. Причем в целом на региональную квоту понадобится не более 1-5% от общего допустимого улова, а для массовых видов, таких как минтай и сельдь, и вовсе десятые доли процента, подчеркнул глава областного департамента.

«Наша задача — расширить количество организаций, занимающихся рыболовством, тем самым обеспечив трудоустройство населения прибрежных регионов. Дать возможность МСП начать бизнес в области рыболовства. Увеличить конкуренцию, в результате которой будут получены новые виды рыбопродукции и снижена ее стоимость. Инициатива направлена на развитие окраинных территорий России и вывод из «серой зоны» уже существующего подпольного рынка. Жители прибрежных поселков исконно живут рыболовством, дополнительные доходы и занятость обеспечат сокращение оттока населения сельских территорий прибрежных регионов. Таким образом, нынешние квотодержатели в целом не почувствуют снижения своего ресурсного обеспечения, а микро- и малые предприятия, ориентирующиеся исключительно на внутрирегиональный рынок, получат возможность рыбачить и поставлять уловы в свои населенные пункты, часто находящиеся вдали от крупных городов», — сказал собеседник Fishnews.

До принятия закона о рыболовстве в 2004 г. существовала практика, согласно которой федеральные органы распределяли квоты для крупных предприятий, а регионы — для малого и среднего бизнеса, отметил Андрей Таболин. Принятие закона и дальнейшие изменения законодательства привели к укрупнению бизнеса. «Для субъектов МСП доступ в рыболовство остался крайне ограниченным, в том числе к добыче таких «народных» объектов промысла, как минтай, сельдь, камбалы. В результате за период действия закона о рыболовстве в Магаданской области количество рыбохозяйственных организаций сократилось почти вдвое, отрасль из ключевой по вкладу в экономику превратилась во второстепенную, уменьшилось количество занятых в ней», — подчеркнул он.

Собеседник Fishnews обратил внимание, что вопрос об изменении федерального законодательства в части возможности ежегодного наделения объемами квот субъектов МСП предварительно обсуждался в 2019 г., эту идею поддержали Сахалинская и Мурманская области, а также Хабаровский и Красноярский края. «В настоящее время инициатива направлена для согласования в законодательные органы власти прибрежных субъектов РФ», — рассказал Андрей Таболин.

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НазадМетки: ОДУмагаданская областьминтаймурманск
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