Закон о втором этапе инвестквот получил подпись президента

Новый закон предусматривает второй этап распределения квот на вылов рыбы под строительством новых судов и береговых заводов, а также продолжение крабовых аукционов.

Владимир Путин подписал федеральный закон , меняющий систему распределения квот на вылов, — от 29 декабря 2022 г. № 644.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый документ предусматривает второй этап программы инвестиционных квот на вылов рыбы на Дальневосточном бассейне. При этом участники первого этапа получат дополнительные объемы для освоения — такое донаделение было заявлено как компенсация выпадающих ресурсов. Также власти решили продолжить продажу крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами. При этом предполагается, что победители торгов вложатся не только в строительство судов, как на первом этапе, но в другие объекты.

Проект изменений федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» правительство внесло в Госдуму в июле . Разработкой поправок занимались Минсельхоз и Росрыболовство.

В первом чтении депутаты поддержали изменения 27 октября . А уже 20 декабря Государственная дума приняла резонансный для отрасли законопроект сразу во втором и третьем чтени ях. При этом законотворцы не поддержали перенос сроков второго этапа распределения квот под строительство судов на 2026 г.

23 декабря новый закон одобрил Совет Федерации . При этом и депутаты, и сенаторы пообещали обеспечить мониторинг выполнения судостроительной программы.

Для реализации нового закона потребуется выпуск целого ряда подзаконных актов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews