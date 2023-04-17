Идею «региональных квот» изучат более детально

Предложение Магаданской области по введению «региональных квот» рассмотрел Дальневосточный научно-промысловый совет. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поддержал возможность рассмотреть инициативу на рабочей группе.

Власти Магаданской области продолжают продвигать идею «региональных квот» вылова. На этот раз руководитель регионального департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин выступил с этой инициативой на заседании ДВНПС во Владивостоке.

В областном правительстве говорят о том, что специальное квотное обеспечение создаст новые возможности для небольшого бизнеса и в конечном итоге поможет развитию отдаленных территорий. Сейчас основной круг предприятий-квотодержателей уже определился — на основе исторического принципа или нового инвестиционного подхода.

«И для малых предприятий в этот клуб вход заказан», — отметил глава регионального департамента. Получить права на добычу таких «народных» рыб, как минтай, сельдь, камбалы, малому и среднему бизнесу проблематично, заявил он. Если в 2004 г. в Магаданской область доли квот на добычу сельди имело 38 предприятий, то сейчас — 4. На вылов минтая — 2 предприятия сейчас против 15 ранее.

В Магаданской области предлагают, чтобы субъектам Федерации предоставлялись небольшие объемы общего допустимого улова по определенным видам водных биоресурсов. Эти лимиты региональные власти, в свою очередь, смогут распределять между зарегистрированными на родной территории пользователями.

Речь идет о совсем скромных объемах от общего допустимого улова, обратил внимание Андрей Таболин. А с учетом того, что часть ресурса на Дальнем Востоке ежегодно недоосваивается, с помощью «региональных квот» будет обеспечено более рациональное использование промысловых запасов.

По данным регионального департамента, для Магаданской области на дополнительное включение в работу небольших предприятий требуется всего 1,5—2 тыс. тонн ресурсов в год (в подсчетах учитывались минтай, сельдь, камбалы, колючий краб и палтусы в прилегающих промысловых районах). Зато получится помочь социально-экономическому развитию территорий, а предприятия будут поставлять продукцию непосредственно на внутрирегиональный рынок.

Для распределения «региональных квот» между пользователями Магаданская область предлагает использовать алгоритм, аналогичный деятельности комиссий по анадромным. Предприятию будет выделяться объем на год. Затем оно сможет вновь подать заявку, комиссия ее рассмотрит, и в случае положительного решения территориальное управление Росрыболовства заключит с пользователем новый договор (как это сейчас делается с объектами, для которых не устанавливается ОДУ). «Абсолютно прозрачное распределение», — заявил глава департамента, отметив, что у получателя квоты таким образом не будет соблазна стать «рантье».

На заседании ДВНПС Андрей Таболин рассказал, какие правовые акты, по мнению региональных властей, потребуется принять для реализации практики «региональных квот».

Как сообщает корреспондент Fishnews, проблема ресурсного обеспечения прибрежных территорий поднимается не в первый раз. На заседании научно-промыслового совета также прозвучало, что сейчас немало «населенных пунктов просто выброшены из экономических условий жизнедеятельности», в том числе и на приморских территориях.

Однако есть и вопросы по воплощению инициативы на практике. Так, в Росрыболовстве спросили, кто будет осваивать «региональные квоты». Появятся новые пользователи? С учетом столь небольших объемов для распределения, будет ли в их работе экономический смысл? Тема требует серьезного обсуждения, прокомментировал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Я поддержал бы, Андрей Павлович, на самом деле проработку. Но надо на эти вопросы, мне кажется, очень правильно ответить», — обратился к главе регионального департамента руководитель ФАР.

При этом он отметил, что можно подумать и над другими вариантами решения задачи. В итоге решено было, что инициативу Магаданской области изучит рабочая группа.

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