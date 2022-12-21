Отрасль заработает по новым ставкам сбора

С 21 декабря вступают в силу изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Платежи будут рассчитываться по новым ставкам, при этом будет использоваться система вычетов.

Ставки сбора за пользование водными биоресурсами пересмотрены в соответствии с федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 444, сообщает корреспондент Fishnews.

Плательщикам при этом предлагается воспользоваться вычетом по одному из трех оснований. Это производство продукции из определенного правительством перечня (на судах или на береговом заводе); рыболовство на новых судах (они должны быть построены после 1 января 2020 г. в России); прибрежное рыболовство.

Для градо- и посекообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов) предусмотрели уплату сбора по ставке 15% от общих, но только до конца 2027 г.

При принятии закона было предусмотрено, что уплата сбора плательщиками, получившими разрешения на добычу до дня его вступления в силу, должна осуществляться в соответствии с прежним порядком и ставками. Сейчас пользователи будут получать разрешения на промысел на предстоящий год.

Текст изменений Налогового кодекса можно посмотреть по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210021?index=0&rangeSize=1%D0%BC

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