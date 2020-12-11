11 декабря 2020 года

РРПК получила первый супертраулер будущей флотилии

Турецкая верфь «Терсан» передала «Русской рыбопромышленной компании» 108-метровый супертраулер «Владимир Лиманов». Серия из десяти судов по тому же проекту строится на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

На турецкой верфи «Терсан» прошла торжественная церемония передачи «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) супертраулера «Владимир Лиманов». Это первый шаг к обновлению флота – еще десять судов для РРПК строятся в России на Адмиралтейских верфях с использованием опыта, полученного в турецком проекте. Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, «Владимир Лиманов» выйдет на промысел в начале 2021 г.

Новый траулер назван в честь заслуженного ветерана отрасли Владимира Яковлевича Лиманова (1933–1990), который всю жизнь посвятил флоту, как в море, где в 1957 г. он начал работу механиком на судах Сахалинского морского пароходства, так и на берегу – в инспекции регистра Министерства морского флота СССР.

«С вводом в строй первого супертраулера РРПК перейдет на новый этап повышения эффективности», – заявил председатель совета директоров компании Глеб Франк. По его словам, использование современных технологий позволит повысить безопасность и экологичность промысла, гарантировать качество продукции и создать комфортные условия труда и отдыха экипажей. На новых судах применены современные технологии, которые позволяют вдвое снизить выбросы углекислого газа при добыче рыбы по сравнению с показателями флота, который используется сейчас.

Как и все суда серии, которая строится в России, «Владимир Лиманов» рассчитан на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы и безотходную переработку улова на борту судна. Новые мощности позволят компании увеличить объемы производства продукции глубокой переработки.

«Мы существенно нарастим производство филе морской заморозки и первыми в России начнем выпуск высококачественного сурими из минтая, – отметил Глеб Франк. – Я уверен, что этот продукт будет востребован на многих рынках, включая рынки Японии, США, Европы, Китая, Юго-Восточной Азии и, конечно, России».

К строительству российской серии траулеров копания приступила с 2019 г. Адмиралтейские верфи уже спустили на воду первую пару судов – это «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак». Их сдача заказчику запланирована на 2021 г.

Новые суда заменят устаревающий флот компании – в сентябре РРПК вывела из эксплуатации БМРТ «Баженовск».

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