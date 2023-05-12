К идее «региональных квот» обратится рабочая группа

Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал Росрыболовству создать рабочую группу для рассмотрения перспективы «региональных квот». Инициаторы вопроса — власти Магаданской области — считают, что специальное квотное обеспечение поможет развитию небольшого бизнеса и отдаленных территорий.

Рекомендовать Росрыболовству организовать проведение рабочей группы по вопросу развития прибрежного рыболовства на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, в части возможности выделения региональных квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для организаций из числа малого и среднего предпринимательства», — говорится в опубликованном протоколе заседания ДВНПС. Срок — сентябрь 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что Дальневосточный научно-промысловый совет собирался во Владивостоке в апреле. Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин выступил на заседании с инициативой по «региональным квотам» вылова. Власти Колымы предлагают, чтобы субъектам Федерации предоставлялись небольшие объемы общего допустимого улова по определенным видам водных биоресурсов. Эти лимиты региональные власти, в свою очередь, смогут распределять между зарегистрированными в субъекте пользователями.

Тема ресурсного обеспечения прибрежных территорий поднималась уже не единожды. Свою концепцию «региональных квот» также предлагают и власти Приморского края. Здесь предоставление прав на промысел увязывается с обязательной продажей продукции из добытой рыбы местному населению.

При этом Росрыболовство на заседании ДВНПС озвучило ряд вопросов, связанных с «региональными квотами»: в частности, кому будут предоставляться права на добычу — новым игрокам или уже существующим пользователям? Если новым, то хватит ли выделяемых объемов для экономически целесообразной работы?

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