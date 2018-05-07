07 мая 2018 года

Прогулка по льду в запретный период будет грозить штрафом

В Приморском крае установили административную ответственность за выход на лед в период запрета. Предупреждение или штраф также будут грозить тем, кто выехал на лед на машине.

Изменения вносятся в краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Новый документ подписал глава региона Андрей Тарасенко, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что поправки помогут обеспечить безопасность людей.

За выход на лед водных объектов в запретный период предусматривается предупреждение или штраф для граждан в размере от 100 до 500 рублей.

Санкции устанавливаются и в случае выезда на лед автотранспорта – вне зависимости от периода. Для граждан такое нарушение будет грозить предупреждением или штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Изначально, как следует из сообщения пресс-службы Законодательного собрания Приморья, штраф за незаконный выход на лед предлагался выше – от 500 до 1 тыс. рублей.

Fishnews