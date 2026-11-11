Интервью

11 ноября 2026 года
Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Беспокоит отсутствие ясности в регуляторике

Сергей РЯБЧЕНКО, Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Об итогах лососевой путины в Хабаровском крае и о наиболее острых для рыбаков вопросах нормотворчества Fishnews рассказал президент региональной Ассоциации предприятий рыбной отрасли (АПРОХК) Сергей Рябченко. Также разговор зашел о планах краевых властей по развитию рыбной отрасли.

Путина-2026

— Сергей Михайлович, каковы итоги «красной» путины в Хабаровском крае?

— По последним данным, тихоокеанских лососей добыто 25,6 тыс. тонн. Если считать и гольцов, то в общей сложности получится немного больше 26 тыс. тонн, притом что прогноз был на 55 тыс. тонн. То есть освоено порядка 46%.

На реке Амур и в лимане всех лососевых добыто 6,8 тыс. тонн. По Северо-Охотоморской подзоне минимальные объемы — в Аяно-Майском и Охотском районах, наибольшие — по Сахалинскому заливу (6,8 тыс. тонн).

По видовому составу: горбуши добыли 12 тыс. тонн, кеты — более 13 тыс. тонн. Остальное — нерка, кижуч, гольцы.

Таким образом, Хабаровский край обеспечил более четверти от всего вылова Дальнего Востока. Практически все предприятия нашего региона, перезаключившие договоры на рыболовные участки (за исключением трех-четырех небольших компаний), сумели выплатить первый транш в 25%.

— А какой процент перезаключивших договоры у вас в крае?

— 61% по промышленному рыболовству. Пока все идет более-менее, но сложно предполагать, что нас ждет в дальнейшем, учитывая климатические изменения.

Новости регулирования

— Какие из новых регуляторных документов привлекли ваше внимание за последнее время?

— Мы приветствуем изменения, позволяющие внести первый платеж за рыболовные участки до 1 октября 2026 года. Сегодня рассматривается вопрос о необходимости пересмотра сроков последующих платежей. Уже подготовлен проект, которым переносы предполагаются на октябрь 2027 года, октябрь-28 и октябрь-29.

Хотя я полагаю, что если путина будет такой же неудачной, то это мало что даст. По-хорошему, платежи необходимо растянуть не менее чем на 10 лет.

Наша ассоциация обратилась к губернатору и правительству Хабаровского края с тем, чтобы платежи пользователей рыболовных участков в рамках социально-экономического развития региона, которые сейчас рассчитаны на три года, также растянули во времени.

Напомню, то для Хабаровского края обязательства пользователей по социально-экономическому развитию включают отчисления 10-20% от платы за пользование рыболовным участком, участие в краевой программе «Доступная рыба», переработку части продукции на береговых заводах.

Вопросы вызывает принятие мер по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Вообще я неоднократно в своих выступлениях и в общении с руководством Росрыболовства предлагал организовать международную конференцию стран, где пострадал промысел лососей. Это Россия, США, Япония, Канада. Надо понять, что нас ждет и что нам делать? У нас общая проблема, которая каким-то образом может быть предупреждена. Когда мы будем иметь реальные научные прогнозы, то не будет перерасхода средств на подготовку к путине и, соответственно, неоправданного роста цен на рыбу и икру.

Из последних регуляторных документов нас беспокоит слишком высокий коэффициент-дефлятор на 2027 г. для расчета сборов за пользование водными биоресурсами. Минэкономразвития установило его на уровне 1,251. Мы пытались через ВАРПЭ и Общественный совет при Росрыболовстве донести до руководства, что коэффициент-дефлятор не учитывает затраты, которые несут предприятия. Это нагрузка и на бизнес, и на потребителя, поскольку коэффициент обязательно отразится на конечной цене продукции.

Также вызывает тревогу представленный Минтрансом проект закона о так называемом «возрастном» («ветхом») флоте. Мы с коллегами обсудили его на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В этом проекте слишком размытые формулировки. Вроде бы там не упоминается рыбопромысловый флот, но с другой стороны — он может в любой момент там возникнуть. Поэтому, я считаю, там надо дорабатывать формулировки — так, чтоб было однозначно понятно, что новшества не касаются рыбаков.

К сожалению, открытым остается вопрос по экспортной пошлине на рыбопродукцию в 2027 году: то ли такая мера будет, то ли нет, непонятно. Нужна ясность.

Обращает на себя внимание и недостаточный объем субсидирования железнодорожных перевозок рыбопродукции. От этого страдают потребители дальневосточной рыбы, живущие в Сибири и европейской части России.

Беспокоит также отсутствие четкого нормативного разграничения между транспортной и потребительской упаковкой в контексте цифровой маркировки замороженной рыбопродукции. Опять-таки не хватает ясности.

Планы развития

— В октябре в правительстве Хабаровского края под председательством губернатора Дмитрия Демешина прошло расширенное заседание, посвященное планам развития рыбной отрасли. Какие основные идеи прозвучали?

— Губернатор сделал акцент на трех основных векторах развития. Первый — это судостроение и судоходство на Амуре. В середине ноября глава региона планирует рассмотреть эти вопросы на стратегической сессии. Я бы в этот перечень добавил еще и судоремонт.

В советское время в Советской Гавани было два судоремонтных завода — «Якорь» и «Северный судоремонтный завод». Первый специализировался на ремонте рыбопромыслового флота, второй — военного.

У рыбаков там был, по сути, целый кластер: «Совгаванская база океанического рыболовства», причальная стенка, кулинарный цех, небольшой холодильник, перевалка и судоремонтный завод «Якорь». Бухта там закрытая и удобная, правда, нужна ледокольная проводка. Я считают, нужно присмотреться и решить, что из этого стоило бы возродить.

Второй вектор, озвученный губернатором на совещании, — это аквакультура, включая искусственное воспроизводство. Если говорить о марикультуре, то, конечно, надо принимать во внимание, что Хабаровский край по своим природным условиям — это не Приморье. Тем не менее вектор обозначен. Сегодня одна из бухт вблизи Советской Гавани — Бяуде — уже выставлена на аукцион. Там в свое время инвестор уже пытался выращивать гребешка, трепанга и так далее. Но что-то не сложилось. Тем не менее поле для деятельности обозначено, так что и комитету рыбного хозяйства, и соответствующим ассоциациям надо работать.

И третье направление — это модернизация производства с тем, чтобы получать больше продукции высокой степени переработки. Это отвечает тенденциям по отрасли в целом — в последние годы производство филе растет. Так что, насколько позволяет покупательная способность населения, и нам надо повышать объемы выпуска продукции глубокой переработки.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

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