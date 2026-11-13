«Реализация масштабных проектов холодильных складов для Росрезерва доказывает, что нашей команде по плечу решение самых амбиционных задач», — утверждает генеральный директор инжиниринговой компании «Колд Трейд» (Cold Trade) Павел Клименко .

«Колд Трейд» обрела широкую известность среди рыбопромышленников самыми разнообразными решениями в области промышленного холода: от создания оборудования для длительных автомобильных перевозок живого краба до модернизации цехов для рыбоперерабатывающих заводов. Сейчас компания работает по подряду Федерального агентства по государственным резервам.



— Павел Борисович, на каком этапе сейчас работы с Росрезервом?

— Как я ранее уже рассказывал Fishnews, у нас в работе три больших проекта: аммиачные холодильные склады на Сахалине и в городе Луге Ленинградской области, а также объект в Петропавловске-Камчатском — там помимо основного, аммиачного, холодильника, будет эксплуатироваться еще дополнительный сухой склад с постоянным поддержанием плюсовой температуры.

По Сахалину поставку оборудования мы полностью закрыли еще в 2024 году. Сейчас наши специалисты ожидают подтверждения строительной готовности объекта для начала монтажа и пусконаладки.

Отгрузку оборудования для Луги наша компания завершила в 2025 году. Уже подписан договор на шеф-монтаж и пусконаладочные работы. Мы также обеспечим технический надзор, консультационную поддержку и подготовку документации.

Что касается холодильного комплекса в Петропавловске-Камчатском, то последний, двенадцатый, контейнер с оборудованием мы отправили совсем недавно.

Так что к настоящему времени все три наших проекта для Росрезерва оказались на одинаковой стадии — мы ждем завершения строительных работ, чтобы приступить к монтажу, пусконаладке и вводу объектов в эксплуатацию.

Все проектные решения по холодоснабжению и автоматизации разработали наши специалисты, а комплексное инженерное сопровождение позволяет нам обеспечить качество монтажа и надежность оборудования в дальнейшем.

— В рыбной отрасли аналитики отмечают некоторую стагнацию в связи с тем, что в предшествующие годы предприятия вложили огромные деньги в многочисленные инвестиционные проекты. Видите ли вы перед собой перспективу в рыбном секторе?

— Все так, но мы же общаемся с нашими заказчиками по уже выполненным проектам. Рыбная отрасль постепенно адаптируется в новых экономических реалиях, мы видим определенное движение вперед, так что считаем этот рынок вполне перспективным.

— Ваша работа по подряду Росрезерва не помешает решению других задач?

— Нет, не помешает. У нас молодой, но уже опытный и высококвалифицированный коллектив. И достаточно сил, возможностей и компетенций, чтобы воплотить самые смелые идеи.

Некоторый из реализованных «рыбных» проектов «Колд Трейд»

До 2022 года

Наращивание мощностей рыбоперерабатывающего производства

На рыбоперерабатывающем заводе Южно-Курильского рыбокомбината (о. Кунашир) была проведена полная реконструкция системы холодоснабжения, нацеленная на масштабирование производства. Проект включал в себя демонтаж оборудования и замену его современным холодильным комплексом с программой мониторинга и удаленного управления. Цель реконструкции — наращивание мощностей производства.

Инженерный апгрейд судовых морозильных установок

Перед специалистами стояла задача увеличить производительность морозильных установок на двух СТРМ (стеркодерах) Южно-Курильского рыбокомбината, где дефицит места исключал установку дополнительных компрессоров или скороморозильных аппаратов. Команда «Колд Трейд» провела глубокую модернизацию существующей схемы холодоснабжения, что позволило повысить выработку продукции на 20%.

Рефрижераторный производственно-складской комплекс

Объект мощностью 25 тыс. тонн и площадью 10 тыс. кв. м в составе логистического центра в Хабаровске. Высота строения — 16 м . Инфраструктура объекта включает десять независимых мультитемпературных зон, позволяющих одновременно работать с замороженной рыбой, мясом и овощами, а также охлаждаемый цех для глубокой переработки. Для минимизации энергопотребления внедрена система рекуперации тепла. Управление всем холодильным контуром полностью автоматизировано.

С 2022 года

Промышленный холодильник для рыбоперерабатывающего завода

Для рыбоперерабатывающего завода «Новый Мир» (входит в структуру «Доброфлота») в г. Большой Камень (Приморский край) спроектирован и введен в эксплуатацию высокотехнологичный рефрижераторный склад. Мощность объекта составляет 15 тыс. тонн, а площадь превышает 9 тыс. кв. м. В основе централизованная аммиачная система с насосной подачей хладагента. Для защиты оборудования от «снеговой шубы» использованы промышленные воздухоохладители со специфическим шагом ламели (20–10 мм).

Реконструкция и расширение завода по передержке краба

Работа на заводе в Мурманске выполнена в две очереди: первая — реконструкция существующего предприятия, вторая — создание дополнительного завода вместимостью 60 тонн живого краба. Инженеры «Колд Трейд» выполнили полный цикл: проектирование систем, поставка оборудования и материалов, объединение обеих очередей в единое производство, пусконаладочные работы.

Система мультимодальных перевозок живого краба

Инженеры «Колд Трейд» разработали и внедрили комплексы для хранения и перевозки живого краба, выловленного в Баренцевом море. Изначально проект был реализован для группы компаний «Антей», после чего аналогичное оборудование поставлено Северо-Западному рыбопромышленному консорциуму (СЗРК). Продукция из Мурманска в изотермических еврокубах перевозится фурами в Москву, откуда различным транспортом доставляется конечным потребителям.

Позднее по запросу заказчика система была модернизирована, что позволило кратно нарастить объемы единовременной отправки и увеличить плечо доставки без потери качества.

Рекламодатель — ООО «Колд Трейд»

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал Fishnews

Декабрь 2026 г .

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