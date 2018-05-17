17 мая 2018 года

Масштабная сессия ФАО открылась в Воронеже

Актуальные вопросы сельского, лесного и рыбного хозяйства обсуждают в Воронеже участники 31-й сессии Региональной конференции ФАО ООН для Европы. В России такое мероприятие проводится впервые.

По официальным данным, в сессии участвуют более 300 делегатов от 45 государств-членов ФАО (15 – на министерском уровне). Россию представляет делегация специалистов Минсельхоза, МИДа, Минфина, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Рослесхоза и правительства Воронежской области, рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Завершится конференция 18 мая.

На сессии обсуждаются актуальные вопросы развития аграрного сектора. В сфере внимания участников – проблематика устойчивых агропродовольственных систем в контексте изменения климата, применения инновационных технологий в сельском хозяйстве, приоритеты работы ФАО в Европе и Центральной Азии. Также на повестке дня – рекомендации специализированных отраслевых органов ФАО.

Председателем конференции избран полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев. Он отметил, что эта встреча означает еще один шаг к укреплению международного сотрудничества в области продовольственной безопасности.

На полях конференции также состоялась встреча Алексея Гордеева с генеральным директором ФАО Жозе Грациану да Силвой.

Fishnews