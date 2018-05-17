17 мая 2018 года

Вьетнамский пангасиус уверенно «плывет» на мировой рынок

Стоимость поставок пангасиуса из Вьетнама за первый квартал достигла 438 млн долларов, на 18% превысив уровень прошлого года. Экспорт на рынки Гонконга, США и стран АСЕАН увеличился на 45, 22,7 и 56,5% соответственно.

К концу марта вьетнамские производители отправили в Гонконг пангасиуса на 101,1 млн долларов. Это на 45% больше, чем за аналогичный период 2017 г., пишет Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP). При этом доля Гонконга в общем экспорте пангасиуса республики достигла 23%, ожидаются, что объемы поставок вырастут: спрос увеличивается.

Также возрос экспорт пангасиуса на рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – до 46,7 млн долларов (+56,5%). Крупнейшие импортеры вьетнамского пангасиуса здесь Таиланд, Сингапур и Филиппины. Как сообщает корреспондент Fishnews, АСЕАН является третьим по величине рынком сбыта этой рыбы после Китая и США.

Стоимость поставок вьетнамского пангасиуса в Соединенные Штаты к концу марта достигла 75 млн долларов, это на 22,7% выше, чем на отчетную дату прошлого года. При этом экспорт в Евросоюз продолжил снижаться – до 41 млн долларов в первом квартале (-17,7%).

В VASEP считают, что в ближайшее время сложности с экспортом пангасиуса в США сохранятся из-за высокой антидемпинговой пошлины. И, возможно, АСЕАН вытеснит Америку со второй позиции среди крупнейших импортеров этого продукта.

Fishnews