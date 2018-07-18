18 июля 2018 года

Восточная Камчатка принимает горбушу

Общий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 50,4 тыс. тонн. Задержку подходов специалисты объясняют климатическими условиями.

Заседание штаба лососевой путины провел в режиме видеоконференции замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. По последним данным, на восточном побережье Камчатки начались массовые подходы горбуши. Скопления рыбы в Карагинском заливе оцениваются в 30 тыс. тонн, среднесуточные уловы горбуши в Карагинской подзоне превышают 3 тыс. тонн. Также фиксируются значительные подходы нерки и чавычи, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Общий вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне на 17 июля составил 50,4 тыс. тонн. Это на 26,4 тыс. тонн, или 34%, ниже уровня 2016 г. Пользователи Камчатского края добыли 43,5 тыс. тонн, Сахалинской области – 3,2 тыс. тонн, в Хабаровском и Приморским краях освоено 2,8 тыс. тонн и 860 тонн соответственно.

Задержка подходов лососей прогнозировалась учеными и связана с неблагоприятными климатическими условиями. Кроме того, по результатам траловой съемки, которая проводилась в открытом море, отмечается недостаточная зрелость рыбы – ей требуется дополнительное время для нагула.

На Сахалине, помимо слабых подходов рыбы, промысел осложнен штормовой погодой. При этом установленный по рекомендации науки режим проходных дней (запретных для рыболовства) соблюдается, но по стечению обстоятельств такие периоды приходятся в основном на благоприятную погоду. В связи с этим рыбаки Сахалина обратились к отраслевой науке с просьбой рассмотреть возможность отмены проходных дней до начала значимых подходов лососей. Петр Савчук поручил СахНИРО совместно с ВНИРО в кратчайшие сроки проработать этот вопрос.

Fishnews