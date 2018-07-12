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Лососевая путина на Сахалине

Наука прогнозирует рекордные уловы горбуши в Охотоморье

Траловая съемка ТИНРО-Центра в северо-западной части Тихого океана позволяет рассчитывать на вылов 350-450 тыс. тонн горбуши в Охотском море. Уловы выше первоначального прогноза предполагаются на Камчатке и на Сахалине.

Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о результатах траловой учетной съемки НИС «Профессор Кагановский» в северо-западной части Тихого океана, проходившей с 31 мая по 7 июля. В ходе экспедиции было совершено 88 часовых стандартных тралений, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

В связи с тем, что подход горбуши к Курильским проливам несколько задержался, неучтенной осталась рыба, замыкающая миграционный поток. Однако ученые предполагают, что недоучет не превысил нескольких процентов.

Сколько рыбы на подходе

Среди учтенной горбуши 53,4% пришлось на самок и 46,6% - на самцов. Уточненное соотношение летней/осенней формы составило 67% к 33%. Общая биомасса горбуши в 2018 г. (913 тыс. тонн) и особенно численность (1,1 млрд особей) заметно превосходит даже рекордные 2009 г. показатели (608 млн особей, 720 тыс. тонн) и 2011 г. (504 млн особей, 492 тыс. тонн).

Отличие 2018 г. видно и по средним уловам на учетное траление: 2011 г. – 71 экземпляр, 2009 г. – 85 экземпляров, остальные годы – 25-64 экземпляра, 2018 г. – 95 экземпляров. Но более реальной для 2018 г. является средний улов 108 экземпляров, поскольку в этом году летняя форма находилась восточнее, чем обычно, в результате чего на первых двух разрезах на широте северных и средних Курил преобладали пустые траления.

Часть еще донагуливается

Горбуша в 2018 г. достаточно мелкая – в среднем 0,83 кг. При донагуле, особенно осенней формы, вес может увеличиться до 0,9-1 кг. В рекордных 2009 г. и 2011 г. средняя масса в аналогичных съемках составила 1,18 кг и 0,97 кг, а в рекордном для четных лет 2012 г. – 0,92 кг.

Полученные данные говорят о том, что условия питания горбуши были благополучными. Поэтому ученые сделали вывод, что мелкие размеры объясняются отрицательными аномалиями температуры в районах зимовки охотоморских стад – это привело к задержке нагула. По мнению специалистов, значительная часть горбуши еще донагуливается в океанских водах.

Прогнозы

В рекордных 2009 и 2011 гг. вылов в бассейне Охотского моря составил соответственно 281,1 тыс. тонн и 206,4 тыс. тонн. На 2018 г. ученые ранее спрогнозировали вылов 260,5 тыс. тонн горбуши. Однако полученные в последней экспедиции данные позволяют ожидать более высокие уловы.

При этом надо иметь в виду, что в нечетные 2009 г. и 2011 г. основной вылов пришелся на Сахалинскую область – 251,2 тыс. тонн и 182,9 тыс. тонн. На Камчатке было поймано всего 7,3 тыс. и 6 тыс. тонн. Но в четном 2018 г. и по прогнозу, и по учету в СЗТО летней формы Камчатка должна сыграть решающую роль.

Судя по оцененной при съемке биомассе осенней формы (и с учетом того, что часть учтенной летней формы также придет на Сахалин), можно ожидать превышение прогнозного объема в Сахалинской области как минимум в два раза.

Таким образом, при благоприятных синоптических, экономических и прочих условиях вылов горбуши в бассейне Охотского моря может достичь 350-450 тыс. тонн, прогнозирует наука.

Кета и нерка

Оценки биомассы по половозрелой кете и нерке носит весьма приблизительный характер, поскольку на акватории, охваченной съемкой, находилась только незначительная часть популяций этих видов, отметили в институте.

Половозрелая кета при подобных съемках оценивалась в разные годы в пределах 39-108,6 тыс. тонн. В 2017 г. – 62,2 тыс. тонн, в 2018 г. – 84,6 тыс. тонн. Нерка - в разные годы в пределах 5-15 тыс. тонн, в 2017 г. – 8,7 тыс. тонн, в 2018 г. – 9,2 тыс. тонн. По нерке оценки на 2018 г., как предполагают ученые, несколько завышены. Она встречалась только в первой части съемки, и в большинстве уловов попадалось лишь по 1 экземпляру, но в одном улове было 20 экземпляров, что и сказалось на оценке численности этого вида лососей.

Fishnews
НазадМетки: камчаткасахалин
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