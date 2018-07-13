13 июля 2018 года

На Камчатке добыли более 27 тыс. тонн лососей

На 12 июля в Камчатском крае предприятия взяли более 27 тыс. тонн лосося. Путина стартовала с промысла нерки, но в Карагинской подзоне на восточном побережье уже началась добыча горбуши (на ее долю приходится 15 тыс. тонн).

Западное побережье включилось в путину

Суточный вылов горбуши составляет 3 тыс. тонн, рассказали корреспонденту Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Основные объемы добыты на восточном побережье Камчатки, однако с 11 июля стартовал промысел на западном побережье – в Пенжинском, Карагинском, Соболевском и Быстринском (за исключением реки Воровской) районах. На юго-западном побережье, в Усть-Большерецком районе на реке Озерная, промысел ведется с 21 июня, за исключением части морских РПУ.

За два дня, 11-12 июля, на западном побережье добыто 167 тонн лосося. Всего с начала путины в Западно-Камчатской подзоне 520 тонн, из них в Тигильском районе (где промысел ведется с 1 июня) – 518 тонн.

В Камчатско-Курильской подзоне (юго-западное побережье) добыта 571 тонна лососей, в том числе озерновской нерки – 534 тонны.

Усть-Камчатский район открыли для промысла

Между тем комиссия по регулированию добычи анадромных видов Камчатского края на заседании 11 июля приняла решение возобновить промысел в Усть-Камчатском районе. Ранее комиссия ввела дополнительные проходные дни для промышленного и традиционного рыболовства в бассейне реки Камчатка в границах Усть-Камчатского района и на РПУ в Камчатском заливе из-за недостаточного пропуска производителей ранней формы нерки в реку Камчатка.

В связи с завершением нерестовых подходов ранней формы нерки промысел в Камчатском заливе возобновлен с 11 июля. Проходные дни в Камчатском заливе будут 15-17 июля, с дополнением ранее установленного требования о приведении морских ставных неводов в нерабочее состояние снятием сетной части ловушек. Промысел в бассейне реки Камчатка возобновлен в границах Усть-Камчатского района с 19 июля.

Fishnews