07 августа 2018 года

Дальневосточники переходят к подписанию договоров на квоты

Росрыболовство утвердило перечни заявителей, за которыми закреплены доли квот вылова в Дальневосточном бассейне. Теперь эти предприятия смогут заключить договоры на 15-летний период.

Вышел важнейший для организации рыболовства документ. Приказом Росрыболовства от 1 августа 2018 г. № 522 утверждены перечни заявителей, за которыми закреплены доли квоты на Дальневосточном бассейне и которые допущены к заключению договоров.

Закреплены доли квоты вылова минтая, тихоокеанской сельди, крабов, палтусов, трески и других объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

По законодательству, в течение 25 календарных дней со дня принятия акта об утверждении перечня заявителей, за которыми закреплены доли квоты, Росрыболовство должно передать два экземпляра проекта договора лицу, получающему лимит.

Fishnews