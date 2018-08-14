14 августа 2018 года

Прегольского сома увековечили в бронзе

В Калининграде открыли скульптуру сома-великана, обнаруженного во время обследования опор моста Высокого. Бронзовая статуя выполнена с учетом детских идей.

Торжественная церемония открытия памятника прошла на смотровой площадке на набережной реки Преголи между мостом Высоким и Рыбной деревней. Как сообщили Fishnews в пресс-службе городской администрации, право разрезать символическую ленточку получил победитель детского конкурса на лучшую идею скульптуры Петр Зороастров.

Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой сома, который держит на спине домик смотрителя моста, а левым усом – ключ от этого старинного домика.

Огромного сома встретили водолазы, выполнявшие работы по реконструкции моста Высокого через реку Преголя. Рыба тут же стала местной сенсацией. Строительная компания - генеральный подрядчик сделала подарок горожанам в виде памятника.

Fishnews