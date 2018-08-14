Новости
Открыл памятник победитель детского конкурса на лучшую идею скульптуры Петр ЗОРОАСТРОВ. Фото пресс-службы городской администрации

Прегольского сома увековечили в бронзе

В Калининграде открыли скульптуру сома-великана, обнаруженного во время обследования опор моста Высокого. Бронзовая статуя выполнена с учетом детских идей.

Торжественная церемония открытия памятника прошла на смотровой площадке на набережной реки Преголи между мостом Высоким и Рыбной деревней. Как сообщили Fishnews в пресс-службе городской администрации, право разрезать символическую ленточку получил победитель детского конкурса на лучшую идею скульптуры Петр Зороастров.

Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой сома, который держит на спине домик смотрителя моста, а левым усом – ключ от этого старинного домика.

Огромного сома встретили водолазы, выполнявшие работы по реконструкции моста Высокого через реку Преголя. Рыба тут же стала местной сенсацией. Строительная компания - генеральный подрядчик сделала подарок горожанам в виде памятника.

Fishnews

  • Открыл памятник победитель детского конкурса на лучшую идею скульптуры Петр ЗОРОАСТРОВ. Фото пресс-службы городской администрации
  • Бронзовый сом на спине держит домик смотрителя моста, а левым усом – ключ от этого старинного домика. Фото пресс-службы городской администрации
  • Торжественное открытие скульптуры не обошлось без массовых фотосессий. Фото пресс-службы городской администрации
  • Торжественное открытие скульптуры не обошлось без массовых фотосессий. Фото пресс-службы городской администрации
    •
    НазадМетки: калининград
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

    Сергей БАРАБАНОВ

    История учит ценить людей и ресурс

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

    ЛИ Янь

    Moon Tech – холод иного уровня

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Держим курс на развитие глубокой переработки

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

    Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Поправка в программу инвестквот изменит условия конкуренции

    Все материалы

    Крупным планом

    Синий краб

    Жаркий Китай

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    «Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

    «Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

    «Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

    «Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

    Все материалы

    События

    На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

    Карельский флот пополнят новые ярусоловы

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.