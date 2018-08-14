14 августа 2018 года

Минфин предлагает ввести экологический налог

Разработан законопроект об экологическом налоге, который должен заменить платежи за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Объектом налогообложения предлагают признать в том числе сброс стоков в водные объекты.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Законопроект предлагает дополнить Налоговый кодекс главой «Экологический налог», сообщает корреспондент Fishnews.

Анализ динамики поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет свидетельствует о низкой эффективности взимания этого неналогового платежа, говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что неуплата экологических неналоговых платежей не образует состава уголовного преступления. Таким образом, «в рамках действующего законодательства у плательщиков отсутствует должная мотивация к правомерному поведению», считают авторы законопроекта.

Планируется, что введение экологического налога при сохранении действующего уровня налоговой нагрузки позволит увеличить поступления в бюджет за счет улучшения качества администрирования. Можно будет применять меры налоговой, административной и уголовной ответственности, способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, механизм принудительного и бесспорного взыскания, говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, объектом налогообложения признается негативное воздействие на окружающую среду: выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников, сброс таких веществ в водные объекты со стоками, образование, хранение, захоронение и размещение отходов производства и потребления.

Плательщиками налога предлагается признать организации и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, чья деятельность наносит ущерб экологии. При образовании отходов (за исключением твердых коммунальных) плательщиками станут организации и граждане, в том числе ИП, в результате деятельности которых образовались эти отходы. При образовании твердых коммунальных отхолов плательщиками признают операторов по обращению с ТКО.

Налоговой базой станет масса выбросов и сбросов веществ в воздух и водные объекты, масса образованных отходов производства и потребления.

Установлены фиксированные налоговые ставки для каждоговида воздействия в зависимости от вида загрязняющего вещества, с учетом коэффициентов, характеризующих степень опасности вещества (показателя). Определены порядок исчисления и уплаты налога, сроки уплаты налога и представления декларации.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2020 г.

Fishnews

