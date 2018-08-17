17 августа 2018 года

Рыбаки смогут подать заявки на остатки прошлогодних инвестквот

Правительство установило сроки подачи заявлений о закреплении и предоставлении инвестиционных квот в отношении лимитов, оставшихся нераспределенными в 2017 г.

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 932 опубликовано на официальном портале нормативно-правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Установлено время подачи в этом году заявлений о закреплении и предоставлении квот вылова на инвестиционные цели в отношении инвестквот, оставшихся в 2017 г. нераспределенными. Заявки могут подаваться в течение пяти месяцев со дня размещения Росрыболовством на своем официальном сайте и сайте www.torgi.gov.ru информации о начале отбора инвестпроектов и процедуре его проведения. Эти сведения федеральное агентство должно опубликовать не позднее 10 дней со дня вступления постановления в силу (то есть не позднее 24 августа).

Fishnews