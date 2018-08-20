20 августа 2018 года

Рыбаки Карелии улучшают показатели

Предприятия Республики Карелия за семь месяцев освоили 59 тыс. тонн водных биоресурсов. По сравнению с уровнем прошлого года прибавка составила 5% или 3 тыс. тонн.

При осуществлении океанического рыболовства добыто 57,7 тыс. тонн рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Трески и пикши поймано 40,8 тыс. тонн.

В Белом море карельские предприятия добыли 377 тонн рыбы. Собрано 162 тонны водорослей (в пересчете на сырец).

Промысел в пресноводных водоемах республики принес 749 тонн.

Fishnews