20 августа 2018 года

Ловлю раков на ООПТ суд оценил в миллион

В Волгоградской области вынесли приговор двум местным жителям, обвинявшимся в незаконном вылове раков на территории природного парка. Каждого приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей.

Иловлинский районный суд Волгоградской области рассмотрел дело о преступлении, предусмотренным частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

Суд установил, что в октябре 2017 г. обвиняемые прибыли на озеро Малый Ильмень, расположенное на особо охраняемой территории природного парка «Донской». Там злоумышленники запрещенным орудием лова успели добыть 395 особей рака, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры. Браконьерский лов пресекли сотрудники полиции.

Вину в содеянном мужчины не признали. Подсудимым назначено наказание в виде штрафов в размере 500 тыс. рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews